Jokic führt Denver in die zweite Playoff-Runde der NBA

Die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic stehen in der zweiten Playoff-Runde der NBA und treffen dort auf die Phoenix Suns. Trae Young verhindert das Aus der Atlanta Hawks.

Die Denver Nuggets haben sich für die zweite Playoff-Runde der NBA qualifiziert. Das beste Team der Hauptrunde der Western Conference in der nordamerikanischen Basketball-Liga bezwang die Minnesota Timberwolves mit 112:109 (48:47) und entschied die Best-of-seven-Serie mit 4:1 nach Siegen für sich. Dabei avancierte Superstar Nikola Jokic zum Matchwinner.

Der serbische Center erzielte beim 104:104 in der Schlussminute fünf Punkte nacheinander, an der Freiwurflinie machte Jokic den Endstand perfekt. Mit 28 Punkten, 17 Rebounds und zwölf Assists erzielte der 28-Jährige sein zweites Triple-Double in den Playoffs. Jokic ist einer von drei Kandidaten auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga, in den vergangenen beiden Jahren hat der Serbe die MVP-Auszeichnung gewonnen.

Die Nuggets treffen in der zweiten Playoff-Runde auf die Phoenix Suns. Auch die Suns gewannen ihre Erstrunden-Serie gegen die Los Angeles Clippers mit 4:1 nach Siegen, durch einen 136:130 (61:70)-Heimerfolg machte Phoenix das Weiterkommen perfekt. Die Suns drehten die Partie im dritten Viertel, in dem sie 50 Punkte erzielten. Vor allem Devin Booker lieferte dort ab: 24 seiner 47 Zähler erzielte Booker in jenem Durchgang.

Die Atlanta Hawks haben dank Trae Young ein Playoff-Aus verhindert, durch einen 119:117 (66:58)-Auswärtserfolg bei den Boston Celtics verkürzten die Hawks in der Serie auf 2:3. Young erzielte die letzten 14 Punkte seines Teams, zwei Sekunden vor Spielende traf der Spielmacher den siegbringenden Dreier. Damit krönte Atlanta die Aufholjagd nach einem Zwölf-Punkte-Rückstand rund fünf Minuten vor Schluss. (dpa)