Jota: Schweigeminuten bei Frauen-EM und Club-WM

Bei einem schrecklichen Autounfall kommt Portugals Nationalspieler Diogo Jota ums Leben. Auch sein Bruder stirbt. Beiden wird bei der Frauen-EM und auch der Club-WM im fernen Amerika gedacht.

Cernadilla. Nach dem tragischen Unfalltod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota vom FC Liverpool gibt es bei der Frauen-EM in der Schweiz im Gedenken an den 28-Jährigen Schweigeminuten. Beim Gruppenspiel in Sion zwischen Belgien und Italien versammelten sich die Spielerinnen beider Teams nach den Hymnen am Mittelkreis und hielten genau wie die Zuschauer im Stadion inne.

Der europäische Fußballverband hatte zuvor mitgeteilt, dass bei allen heutigen Spielen und den Partien am Freitag ein Moment der Stille eingelegt wird. Heute Abend sind auch Jotas portugiesische Landsfrauen im Duell mit Spanien (21.00 Uhr) im Einsatz. Bei den Schweigeminuten wird auch Jotas Bruder André Silva gedacht, der ebenfalls bei dem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Auch in Amerika wurde an die zwei Todesopfer gedacht. Die Spieler des FC Bayern hielten bei ihrem Training vor dem Viertelfinale der Club-WM gegen Paris Saint-Germain (Samstag) kurz inne. "Ruht in Frieden, Diogo und André", schrieb der deutsche Rekordmeister bei X zu einem Foto. Auf diesem ist zu sehen, wie Spieler und Trainer im Kreis stehen. Bayern-Profi Raphaël Guerreiro hatte früher zusammen mit Diogo Jota in der Nationalmannschaft gespielt. Die FIFA teilte auf Anfrage mit, dass es bei den vier Viertelfinalpartien ebenfalls Schweigeminuten geben werde.

Schwerer Autounfall in Spanien

Jota und sein 25 Jahre alter Bruder waren Medienberichten aus Spanien und Portugal zufolge am frühen Morgen auf der Autobahn 52 in Höhe der Gemeinde Cernadilla verunglückt. Laut der britischen BBC verunglückten die beiden in einem Sportwagen bei einem Überholmanöver. Das Auto soll demzufolge von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen sein. Die Rettungskräfte hätten am Unfallort nur noch den Tod der beiden jungen Männer bestätigen können.

(dpa)