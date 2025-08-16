Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Jubel im Hockey-Park - Neunter EM-Titel für Deutschland

Das deutsche Hockey-Team feiert den insgesamt neunten EM-Titel.
Das deutsche Hockey-Team feiert den insgesamt neunten EM-Titel. Bild: Federico Gambarini/dpa
Im Penalty-Shootout trafen alle deutschen Schützen.
Im Penalty-Shootout trafen alle deutschen Schützen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Letztes Länderspiel für Kapitän Grambusch, der zum Abschied jubeln durfte (r).
Letztes Länderspiel für Kapitän Grambusch, der zum Abschied jubeln durfte (r). Bild: Federico Gambarini/dpa
Reyenga traf zum 1:0 für die Niederlande.
Reyenga traf zum 1:0 für die Niederlande. Bild: Federico Gambarini/dpa
Das deutsche Hockey-Team feiert den insgesamt neunten EM-Titel.
Das deutsche Hockey-Team feiert den insgesamt neunten EM-Titel. Bild: Federico Gambarini/dpa
Im Penalty-Shootout trafen alle deutschen Schützen.
Im Penalty-Shootout trafen alle deutschen Schützen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Letztes Länderspiel für Kapitän Grambusch, der zum Abschied jubeln durfte (r).
Letztes Länderspiel für Kapitän Grambusch, der zum Abschied jubeln durfte (r). Bild: Federico Gambarini/dpa
Reyenga traf zum 1:0 für die Niederlande.
Reyenga traf zum 1:0 für die Niederlande. Bild: Federico Gambarini/dpa
Sport-Mix
Jubel im Hockey-Park - Neunter EM-Titel für Deutschland
Morten Ritter, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im spannenden EM-Finale fällt die Entscheidung erst in der Zusatzschicht. Die deutschen Spieler zeigen Nervenstärke.

Mönchengladbach.

Der Jubel im Mönchengladbacher Hockey-Park kannte keine Grenzen. Erstmals nach zwölf Jahren haben die deutschen Hockey-Herren wieder einen EM-Titel gewonnen und bleiben mit nun neun Erfolgen Rekordsieger in diesem Wettbewerb. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang in einem spannenden Endspiel Olympiasieger Niederlande. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit gelang ein 4:1 im Penalty-Shootout, damit ist das DHB-Team nun amtierender Weltmeister und EM-Titelträger.

"Unglaublich, in diesem Stadion, diese ganzen Zuschauer. Wir haben so gekämpft das komplette Turnier, wir haben immer an den Traum geglaubt, Europameister zu werden", sagte Torhüter Jean Danneberg bei Magentasport. "Das sind die besten Jungs, das ist die beste Mannschaft, in der ich je gespielt habe", sagte der Keeper.

Die Ära unter Henning ist mit dem WM-Titel, der gewonnenen Europameisterschaft und Olympia-Silber 2024 bislang überaus erfolgreich. Zudem sicherte sich die Mannschaft schon vor dem Finale das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Belgien und den Niederlanden.

Entscheidung erst im Shootout

Im mit fast 10.000 Zuschauern ausverkauften Hockey-Park fiel die Entscheidung für die deutsche Mannschaft zwei Tage nach dem grandiosen Halbfinalsieg gegen Spanien (4:1) erst im Shootout. Zuvor glich Justus Weigand (46.) für die DHB-Auswahl aus. Die Niederländer, die zuvor vier der letzten fünf Europameisterschaften gewinnen konnten, kamen durch Tijmen Reyenga (26. Minute) zum 1:0.

Für den deutschen Kapitän Mats Grambusch war es nach 14 Jahren im Nationaltrikot das letzte Länderspiel, in dem der gebürtige Mönchengladbacher einen krönenden Abschluss vor seiner Haustür feiern konnte. Bundestrainer Henning wusste, dass das einen Zusatz-Joker für das Finale bedeutet. "Er spielt fantastisch im Moment und wird einiges dafür tun, dass es ein happy, happy Ende wird", sagte der 41-Jährige.

Niederländer starten stark

Mit den Niederländern hatte die deutsche Mannschaft nach der unglücklichen Niederlage im Olympiafinale von Paris noch eine Rechnung offen. Dementsprechend motiviert und konzentriert ging die DHB-Auswahl auch in die Partie. Allerdings begann der Titelverteidiger sehr stürmisch und setzte die deutsche Auswahl massiv unter Druck. 

In der 6. Minute konnte Torhüter Danneberg, der ein gutes Spiel machte, einen Schuss von Koen Bijen gerade noch an den Pfosten lenken. Die Gäste waren spielbestimmend und hatten durch Tjep Hoedemakers eine weitere Möglichkeit, die der deutsche Schlussmann parierte. Deutschland kam erst in der 22. Minute zu zwei Strafecken, die aber nicht genutzt wurden. 

Deutsche Schützen sicher

Dann traf Reyenga nach der ersten Ecke für die Oranjes zum 1:0 und der Druck des Olympiasiegers ließ nicht nach. Danneberg stand häufig im Mittelpunkt und bewahrte seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. In der Offensive fehlte dem deutschen Team die Durchschlagskraft. Erst Weigand gelang mit einem abgefälschten Schuss vom Kreis der Ausgleich. Im Shootout trafen Weigand, Michael Struthoff, Hannes Müller und Thies Prinz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
14.08.2025
2 min.
Hockey-Herren im Traum-Finale gegen die Niederlande
Gonzalo Peillat sorgte für einen Blitzstart.
Nach zwölf Jahren kann Deutschland wieder einen EM-Titel im Hockey gewinnen. Außerdem kommt es zur Olympia-Revanche.
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
18:48 Uhr
4 min.
Große Abschiedsshow für Grambusch - Damen verpassen Titel
Mats Grambusch mit seinem letzten Pokal.
Mit dem Sieg über das weltbeste Hockeyteam ist bei den Herrn eine Goldene Generation gewachsen. Die Damen mussten sich mit Silber begnügen.
Morten Ritter, dpa
Mehr Artikel