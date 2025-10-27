Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Jubel vor VfB-Kurve: Mainzer Amiri entschuldigt sich

Amiri (M.) hatte nach seinem Treffer vor den Stuttgarter Fans gejubelt.
Amiri (M.) hatte nach seinem Treffer vor den Stuttgarter Fans gejubelt.
1. Bundesliga
Jubel vor VfB-Kurve: Mainzer Amiri entschuldigt sich
Nadiem Amiri bereut seinen Torjubel vor der VfB-Kurve - und zollt den Stuttgarter Anhängern Respekt. Sie hätten nach einem medizinischen Notfall im Mainzer Fanblock "Klasse bewiesen".

Stuttgart.

Nationalspieler Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 hat sich nach der Partie beim VfB Stuttgart für seinen Torjubel vor der gegnerischen Fankurve entschuldigt. "Das war in dieser Situation nicht richtig. Für dieses Verhalten möchte ich mich bei euch entschuldigen", schrieb der Offensivspieler nach der 1:2-Auswärtsniederlage in einem an die Stuttgarter Fans gerichteten Instagram-Beitrag.

Während der Bundesliga-Partie war ein Mainzer Anhänger mehr als 20 Minuten lang von Sanitätern behandelt und reanimiert worden, ehe er nach Angaben des Clubs ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Zwar lief das Spiel während der Versorgung auf der Tribüne weiter, beide Fan-Lager stellten aber die Unterstützung vorübergehend ein. Kurz nachdem der Stadionsprecher leichte Entwarnung gab, traf Amiri per Handelfmeter zur Mainzer Führung und lief vor die Stuttgarter Kurve. 

"Mir war das Ausmaß der Situation in diesem Moment nicht bewusst, mein Jubel in eure Richtung war nicht angebracht", schrieb Amiri, der am Montag 29 Jahre alt wird. "Ihr habt Klasse bewiesen und beim medizinischen Notfall in unserem Block mit großem Feingefühl reagiert. Dafür habe ich größten Respekt." Dem betroffenen Fan wünsche er eine schnelle Genesung. "Meine Gedanken sind bei dir!" (dpa)

