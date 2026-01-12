Julia Taubitz: Aus dem Bett aufs Siegerpodest

Vier Wochen vor Olympia haben die deutschen Rodler beim Heimweltcup in Winterberg drei Siege eingefahren. Zwei gingen nach Österreich – das Dauerduell der letzten Jahre geht mit Blick auf die Spiele weiter. Eine Erzgebirgerin und ein Chemnitzer mischen kräftig mit.

Die Spiele rücken näher, und Julia Taubitz kommt immer besser in Fahrt. Beim Weltcup in Winterberg raste die Annabergerin am Samstag auf Platz zwei, am Sonntag gewann sie mit der deutschen Staffel Gold. Da lachte sie mit der Sonne um die Wette. Es flutscht wieder. Und das, obwohl Taubitz in den letzten Tagen mit einem hartnäckigen Infekt zu...