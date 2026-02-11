MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Julia Taubitz verliebt: Er küsste die Erzgebirgerin nach ihrem Olympiasieg

Ihr Freund ist ein Österreicher.
Ihr Freund ist ein Österreicher. Bild: montage: IMAGO
Ihr Freund ist ein Österreicher.
Ihr Freund ist ein Österreicher. Bild: montage: IMAGO
 8 Bilder
Wintersport
Julia Taubitz verliebt: Er küsste die Erzgebirgerin nach ihrem Olympiasieg
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 29-Jährige gewinnt bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo Gold im Rodel-Einsitzer – und das mit deutlichem Vorsprung. Auf Wolke 7 schwebt sie nicht nur wegen dieses großen Erfolgs.

Als frischgebackene Olympiasiegerin nahm sich Julia Taubitz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eines heraus: einfach von der Party zu verschwinden. „Meine Familie ist kurz nach 1 Uhr gegangen. Als wir uns da an der Garderobe verabschiedet habe, habe ich auch den Polnischen gemacht. Schlafen konnte ich im olympischen Dorf irgendwie aber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 11.02.2026 | 16:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
10.02.2026
4 min.
Julia Taubitz aus dem Erzgebirge holt Olympia-Gold: Was ist ihr Geheimnis?
Julia Taubitz bejubelt ihren Sieg im Rodeln in Cortina d‘Ampezzo am Dienstagabend.
Als Medaillenkandidatin war die 29-Jährige aus Annaberg-Buchholz zu den Winterspielen gereist, im Eiskanal von Cortina d‘Ampezzo mauserte sie sich schnell zur Favoritin. Und könnte bald noch nachlegen.
Anika Zimny
14:00 Uhr
1 min.
Plauens OB Zenner kündigt Bürgersprechstunde an
OB Steffen Zenner lädt zur Bürgersprechstunde ein.
Die Bürgersprechstunde findet am 31. März statt: Steffen Zenner lädt zum Dialog. Warum eine Anmeldung bis zum 18. März erforderlich ist.
Lutz Kirchner
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
14:04 Uhr
1 min.
1:5: Jena mit desaströser erster Halbzeit in Nürnberg
Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena wurden vom 1. FC Nürnberg überrollt. (Symbolbild)
Die Fußballerinen von Jena bleiben am Tabellenende. Nach einer desolaten Leistung in Nürnberg steht der Klassenerhalt infrage.
11.02.2026
5 min.
Erzgebirgerin Julia Taubitz über ihren „großen Bluff“ vor Olympia
Am Ziel aller Träume: Rennrodlerin Julia Taubitz mit ihrer olympischen Goldmedaille.
Bestzeit in drei von vier Läufen, am Ende fast eine Sekunde Vorsprung auf Platz 2 – die Rennrodlerin aus Sachsen dominierte den Wettbewerb in Italien. Warum sie beim Feiern danach nicht Vollgas gab.
Anika Zimny
Mehr Artikel