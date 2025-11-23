Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
1. Bundesliga
Jungstar Karl über Messi-Vergleiche und Nagelsmann-Kontakt
Lennart Karl trumpft weiter auf. Beim 6:2 der Bayern gegen Freiburg avanciert der Teenager zum "Schlüsselspieler". Das WM-Thema wird ernsthafter. Sein Trainer äußert sich zum Lenny-Hype.

München.

Lennart Karl hat nach eigenen Angaben noch keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gehabt. Aber das könnte sich spätestens im WM-Jahr 2026 ändern, wenn das 17 Jahre alte Ausnahmetalent seinen kometenhaften Aufstieg beim FC Bayern München so fortsetzt wie aktuell. 

"Ich muss einfach meine Leistung zeigen und dann mal schauen, was Julian macht", sagte Karl nach dem 6:2 mit dem deutschen Rekordmeister in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg. Karl avancierte am Samstag unter anderem als Schütze des wichtigen 1:2-Anschlusstores zu einem "Schlüsselspieler" bei den Münchnern, wie Sportvorstand Max Eberl lobte.

"Leistung zeigen - dann wird es schon klappen" 

Die WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA hat Karl längst im Kopf. "Natürlich kann ich auch noch U21 spielen. Ich muss einfach jedes Spiel meine Leistung zeigen - und dann wird es schon irgendwie klappen", sagte der Youngster selbstbewusst.

Auch Nagelsmann hat ihn längst im (WM-)Blick. Bei seinen ersten zwei Einsätzen für die U21-Junioren des DFB überzeugte Karl gerade erst mit insgesamt drei Toren bei den Siegen gegen Malta (6:0) und in Georgien (2:0). 

Den "positiven Hype" um seine Person bekommt der Offensivspieler sehr wohl mit. Er versuche aber, ihn auszublenden. Selbst die Vergleiche mit Argentiniens Weltmeister Lionel Messi (38) stören oder verunsichern ihn nicht. 

Erreichen könne auch er Großes in seiner Karriere, "natürlich, wenn es so weitergeht", sagte Karl angesprochen auf sein Vorbild. "Aber jetzt kann ich mich noch nicht mit Messi vergleichen. Messi ist ganz weit oben. Das ist noch ein langer Weg." Der 1,70 Meter große Messi ist ebenso Linksfüßer wie der zwei Zentimeter kleinere Karl.

Kompany zum Karl-Hype

Bayern-Trainer Vincent Kompany findet den öffentlichen Hype um Karl okay. "Ich finde es wichtig, dass der Junge diese Phase genießt", sagte der Belgier. Aber für Kompany ist nicht die Außenwelt maßgeblich. "Wir gehen nicht mit der Geschichte, welcher linksfüßige Spieler ähnlich ist wie er", sagte der Coach zu Messi-Vergleichen. "Wir schauen einfach, dass er die beste Version wird von Lennart Karl. Im Moment macht er das sehr gut." Und er werde intern die volle Unterstützung bekommen, "und kann dann als normaler Junge wachsen".

Ähnlich äußerte sich Sportvorstand Eberl, der Karls rasante Entwicklung bei den Bayern-Profis bemerkenswert findet. "Lennart Karl ist Lennart Karl. Und jeder Spieler hat seine Charakteristika", sagte Eberl: "Lionel Messi geht dem Ende seiner Karriere zu, Lennart Karl startet gerade. Er soll seine eigene Geschichte schreiben." (dpa)

