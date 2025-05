Jungvater Verstappen im Formel-1-Training von Miami Dritter

Seine Anreise musste Max Verstappen noch verschieben. Nach der Geburt von Tochter Lily sitzt der Weltmeister in Miami aber rechtzeitig wieder im Cockpit.

Miami.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist nach der Geburt seiner ersten Tochter rechtzeitig zum einzigen Training in Miami in seinen Red Bull zurückgekehrt. Der Niederländer hatte seine Anreise zum Grand Prix in Florida verschoben, um an der Seite seiner Partnerin Kelly Piquet zu sein, die Tochter Lily zur Welt brachte.