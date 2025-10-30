Juventus Turin holt Ex-Nationaltrainer Spalletti

Im Sommer musste der frühere Meistertrainer nach einem Debakel in der WM-Qualifikation gehen. Jetzt taucht er bei Italiens Rekordmeister wieder auf - zunächst bis zum Ende der Saison.

Turin. Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wird künftig vom ehemaligen Nationaltrainer Luciano Spalletti trainiert. Der 66-Jährige tritt die Nachfolger des Kroaten Igor Tudor (47) an, der nach einer Serie von acht Pflichtspielen ohne Sieg entlassen worden war. Wie der Verein am Abend mitteilte, erhält Spalletti zunächst einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Aktuell steht Juve in der Serie A auf Platz sieben.

Spalletti war bis zum Sommer Commissario Tecnico der Nationalmannschaft. Im Juni musste er nach einem 0:3-Debakel gegen Norwegen in der WM-Qualifikation gehen. Als Vereinstrainer hatte er den SSC Neapel in der Saison 2022/23 zur Meisterschaft geführt. Weitere Stationen seiner bisherigen Trainerkarriere waren unter anderem AS Rom, Inter Mailand und Zenit St. Petersburg.

Bei Erfolg greift offenbar eine Vertragsklausel

Italienischen Medienberichten enthält der Vertrag eine Klausel, wonach er sich um zwei Jahre verlängert, falls der Verein in dieser Saison zumindest Platz vier erreicht und sich für die Champions League qualifiziert. Als Gehalt für die gesamte Saison wird eine Summe von drei Millionen Euro plus Prämien genannt.

Sein Debüt auf der Juve-Bank wird Spalletti am Samstag bei einem Auswärtsspiel in der Serie A in Cremona geben, dem aktuellen Tabellen-Achten. Italiens Nationalmannschaft wird inzwischen von Gennaro Gattuso geführt, der als Spieler bei der WM in Deutschland 2006 Weltmeister wurde. (dpa)