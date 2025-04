"Kacktor" vergrößert Sorgen von Holstein Kiel

Das Eigentor in der Nachspielzeit frustriert Holstein Kiel. Denn durch das 1:2 gegen St. Pauli werden die Sorgen der abstiegsbedrohten Norddeutschen größer. Vor allem Torwart Dähne ist bedient.

Kiel.

Dem Tabellenletzten Holstein Kiel macht das späte Eigentor bei der bitteren 1:2-Pleite im Nordduell gegen den FC St. Pauli zu schaffen. "Am Ende macht halt so ein Kacktor des Monats so einen Unterschied", sagte Torwart Thomas Dähne nach der Partie in der Fußball-Bundesliga über den Treffer seines Kollegen Max Geschwill in der Nachspielzeit. "Fußball ist das Schönste, aber zeitgleich auch das Brutalste auf der Welt", klagte der 31-Jährige.