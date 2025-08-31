Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kaiserslautern feiert späten Sieg gegen Darmstadt

Der 1.. FC kaiserslautern hat einen späten Sieg gegen Darmstadt 98 gefeiert.
Die Darmstädter bejubeln das Führungstor von Isac Lidberg.
2. Bundesliga
Kaiserslautern feiert späten Sieg gegen Darmstadt
Im Duell mit seinem Ex-Verein droht FCK-Trainer Lieberknecht der nächste Tiefschlag. Doch am Ende dreht seine Mannschaft das Spiel.

Kaiserslautern.

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Duell mit Darmstadt 98 einen Last-Minute-Sieg gefeiert und eine Diskussion um Trainer Torsten Lieberknecht verhindert. Die Pfälzer gewannen nach Rückstand ganz spät noch mit 3:1 (0:1) und gehen mit sechs Punkten als Tabellenneunter in die Länderspielpause. Lieberknecht, der von 2021 bis 2024 die Hessen trainierte, kann somit vorerst in Ruhe weiterarbeiten. 

Isac Lidberg brachte die Darmstädter in der 62. Minute in Führung, die bis in die Schlussphase hinein Bestand hatte. Dann drehten Naatan Skyttä (84.), Faride Alidou (90.+1) und Tobias Raschl (90.+6) noch die Partie und versetzten die Heimfans unter den 47.722 Zuschauern auf dem Betzenberg in Ekstase. 

Späte Wende durch drei Joker

Kaiserslautern begann engagiert. Marlon Ritter hatte nach zehn Minuten die Chance zur Führung. Seinen Schuss aus knapp 18 Metern parierte Darmstadts Keeper Marcel Schuhen stark. Auf der anderen Seite hätte Merveille Papela das 1:0 für die Gäste erzielen können, doch sein Kopfball ging nur an die Latte. 

Nach Wiederanpfiff waren die Darmstädter die etwas bessere Mannschaft und schafften durch Torjäger Lidberg die Führung. Die Hausherren wirkten in der Folge verunsichert. Fraser Hornby hätte in der 73. Minute für die Entscheidung sorgen können, doch FCK-Torwart Julian Krahl hielt seine Mannschaft im Spiel. Am Ende schlugen dann die drei Joker zu. (dpa)

