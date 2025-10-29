Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kaiserslautern jubelt in Fürth - Kurioser Platzverweis

Die Gäste gingen früh in Führung.
Die Gäste gingen früh in Führung. Bild: Daniel Karmann/dpa
Vor dem Spiel hatten beide noch gute Laune: Trainer Thomas Kleine (l, SpVgg Greuther Fürth) und Lauterns Coach Torsten Lieberknecht.
Vor dem Spiel hatten beide noch gute Laune: Trainer Thomas Kleine (l, SpVgg Greuther Fürth) und Lauterns Coach Torsten Lieberknecht. Bild: Daniel Karmann/dpa
Lange ging es in Fürth umkämpft zu.
Lange ging es in Fürth umkämpft zu. Bild: Daniel Karmann/dpa
Der 1. FC Kaiserslautern um Torhüter Simon Simoni darf auf eine neue große Pokal-Saison hoffen.
Der 1. FC Kaiserslautern um Torhüter Simon Simoni darf auf eine neue große Pokal-Saison hoffen. Bild: Daniel Karmann/dpa
Fußball
Kaiserslautern jubelt in Fürth - Kurioser Platzverweis
Nach zwei Liga-Pleiten scheidet Greuther Fürth im Pokal gegen Kaiserslautern aus. Zwar zeigen sich die Franken gefestigter, aber viel bringt das nicht. Es gibt einen Platzverweis mit Seltenheitswert.

Fürth.

Der 1. FC Kaiserslautern hat der SpVgg Greuther Fürth den nächsten Stimmungsdämpfer verpasst und darf von einem neuen Pokalmärchen träumen. Beim 1:0 (1:0) im Duell der Fußball-Zweitligisten avancierte Naatan Skyttä (12. Minute) früh zum Matchwinner für den Pokalfinalisten von 2024. Kurios war der Kurzeinsatz des Fürthers Omar Sillah. Der in der 90. Minute eingewechselte Joker lief zu früh auf dem Platz und sah dafür Gelb. Wenig später gab es für ein Foul noch Gelb-Rot.

Kapitän in Startelf zurück

12.411 Zuschauer sahen insgesamt überlegene Gastgeber in einem umkämpften Spiel, das Skyttä früh in eine erfolgreiche Richtung für die Gäste lenkte. Auf Umwegen kam der Ball nach einem Ballverlust der Franken zum Finnen. Torhüter Silas Prüfrock konnte bei seinem Profi-Debüt zunächst gegen Skyttä parieren, beim Nachschuss des so gut in Lautern angekommenen Sommer-Zugangs war der 20-Jährige aber machtlos. Prüfrock bewahrte die Fürther kurz vor dem Seitenwechsel gegen Faride Alidou vor dem 0:2 (45.+2). 

Nach dem 0:6 bei der SV Elversberg und dem 1:4 zu Hause gegen den Karlsruher SC präsentierten sich die Fürther im ersten Pokal-Heimspiel seit 2018 gefestigter. Angetrieben von Kapitän Branimir Hrgota, der nach seiner Jokerrolle gegen den KSC das Team diesmal wieder in der Startelf anführte, verstärkten die Franken nach dem Fehlstart mehr und mehr ihre Offensivbemühungen. Es fehlte aber insgesamt die Durchschlagskraft.

Viele Gelbe Karten

Die Pfälzer, die das Finale der Saison 2023/24 mit 0:1 gegen Bayer Leverkusen verloren hatten, verpassten bei ihren zaghaften Kontern eine vorzeitige Entscheidung. Der Vorsprung wurde in einem Spiel mit vielen Verwarnungen aber ordentlich verwaltet. 

In der intensiven Partie, in der sowohl Fürths Trainer Thomas Kleine als auch Gäste-Coach Torsten Lieberknecht früh die Gelbe Karte sahen, steckten die Gastgeber nicht auf. Joker Aaron Keller vertändelte in aussichtsreicher Position (81.) die Chance auf den Ausgleich für die Spielvereinigung, die zuletzt in der Saison 2020/21 über die zweite Runde hinauskam. (dpa)

Mehr Artikel