Kaiserslautern nach Sieg über Düsseldorf Tabellendritter

Dem 1. FC Kaiserslautern gelingt im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg ein wichtiger Sieg. Kontrahent Fortuna Düsseldorf wird in der zweiten Halbzeit besser.

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern ist mit 46 Punkten neuer Tabellendritter der 2. Fußball-Bundesliga und hat den Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze auf drei Zähler verkürzt. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang besiegte am 27. Spieltag Fortuna Düsseldorf zu Hause mit 3:1 (1:0).

Vor 48.279 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion war Kaiserslautern gegen die ersatzgeschwächten Gäste vor der Pause die deutlich überlegene Mannschaft, spielte sich jede Menge gute Möglichkeiten heraus und Kapitän Marlon Ritter erzielte bereits in der 14. Minute das 1:0. Die knappe Halbzeitführung des FCK war für Düsseldorf schmeichelhaft.

Das Team von Coach Daniel Thioune war vor der Pause gänzlich ohne Torchance geblieben, zeigte sich mit Wiederanpfiff aber stark verbessert. In der 60. Minute war es Tim Oberdorf, der das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:1 markierte. Doch Kaiserslautern schlug noch einmal zurück, denn Ragnar Ache gelang in der 73. Minute das 2:1. Luca Sirch stellte nach einem Konter in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand her (90.+3). (dpa)