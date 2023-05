Kaiserslautern unterliegt Düsseldorf zum Saisonabschluss

Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf beendet. Durch die Pleite rutschten die Pfälzer mit 45 Punkten noch auf den neunten Tabellenplatz ab.

Die Fortuna sicherte sich mit 58 Zählern Rang vier. Vor 47 956 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielten am Sonntag David Kownacki in der 17. und 76. Minute und Daniel Ginczek (89.) die Tore für die Gäste.

Kownacki wieder Matchwinner

Der FCK musste nach einer frühen Roten Karte für Kapitän Jean Zimmer (25.) mehr als eine Stunde lang in Unterzahl spielen und war somit weitgehend chancenlos. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster konnte nur eines der letzten zwölf Saisonspiele gewinnen. Dabei begannen die Hausherren stark und erspielten sich in der Anfangsphase der Partie zahlreiche gute Tormöglichkeiten. Doch in Führung gingen die Gäste, als Kownacki drei FCK-Spieler ausspielte und vollendete. Acht Minuten später musste Zimmer wegen einer Notbremse vom Platz.

Mit dem Publikum im Rücken versuchte der FCK nach Wiederbeginn alles, um zum Ausgleich zu kommen, doch weder Erik Durm (55.) noch Terrence Boyd (62.) konnten Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmaier überwinden. Kownacki sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung, ehe Ginczek den Endstand besorgte. (dpa)