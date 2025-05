Kameruns WM-Legende Emmanuel Kundé überraschend gestorben

Bei der Fußball-WM 1990 stürmt Emmanuel Kundé mit Kameruns Nationalelf bis ins Viertelfinale. Zweimal gewinnt er den Afrika-Cup. Das Land trauert um einen seiner Besten.

Jaunde.

Fußball-Legende Emmanuel Kundé ist tot. Der frühere Kapitän der kamerunischen Nationalelf starb im Alter von 68 Jahren, wie Verbandspräsident Samuel Eto'o in den sozialen Medien bestätigte. Medienberichten zufolge ist Kundé in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in seinem Haus in einem Vorort der Hauptstadt Jaunde überraschend gestorben.