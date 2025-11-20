Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kampf um WM-Titel von 2008: Gericht lässt Klage von Massa zu

Daumen hoch für den Kampf um den WM-Titel von 2008: Felipe Massa. (Archivbild)
Daumen hoch für den Kampf um den WM-Titel von 2008: Felipe Massa. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Daumen hoch für den Kampf um den WM-Titel von 2008: Felipe Massa. (Archivbild)
Daumen hoch für den Kampf um den WM-Titel von 2008: Felipe Massa. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Formel 1
Kampf um WM-Titel von 2008: Gericht lässt Klage von Massa zu
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch nach 17 Jahren gibt Felipe Massa den Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 nicht auf. Ein Gericht in London macht nun den Weg frei für ein Verfahren.

London.

Der frühere Formel-1-Pilot Felipe Massa kann seinen Kampf um den verlorenen Weltmeister-Titel 2008 vor Gericht fortsetzen. Wie der High Court in London entschied, wird die Klage des 44 Jahre alten Brasilianers gegen den Automobil-Weltverband (Fia), den WM-Rechteinhaber Formula One Management (FOM) und den früheren Eigentümer Bernie Ecclestone zugelassen. Neben dem Titel geht es in dem Verfahren auch um mindestens 75 Millionen Euro für entgangenes Preisgeld und Werbeeinnahmen. Massa hatte die Klage im März 2024 eingereicht. 

Hintergrund ist das sogenannte "Crashgate". Dabei geht es um die Vorkommnisse rund um das Singapur-Rennen 2008. Auf dem engen Stadtkurs krachte damals der Brasilianer Nelson Piquet junior mit seinem Renault absichtlich in die Leitplanken. Der Unfall und die anschließende Safety-Car-Phase ermöglichten dessen damaligem Teamkollegen Fernando Alonso den Sieg, nachdem Ferrari-Pilot Massa lange geführt hatte.

Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück

Am Saisonende gewann der Engländer Lewis Hamilton den WM-Titel mit einem Punkt Vorsprung auf Massa. Der Brasilianer vertritt die Ansicht, ohne das "Crashgate" wäre er Weltmeister geworden. Wie sich später herausstellte, hatten Flavio Briatore, damals Teamchef von Renault, und Pat Symonds, damals Technikchef, den Crash im viertletzten Saisonrennen angeordnet. Beide wurden gesperrt - und später wieder begnadigt. Nach Ansicht von Massa war die Kollision von Piquet jr. nicht sofort untersucht worden, womit der Weltverband gegen seine eigenen Regeln verstoßen habe.

Die Fia, FOM und Ecclestone weisen alle Vorwürfe zurück. Zuletzt hatten sie die Abweisung der Klage beantragt mit der Begründung, Massa habe in Singapur eine schlechte Leistung gezeigt und die Klage sei zu spät eingereicht worden. Richter Robert Jay erklärte nun, dass Massa zwar keine realistische Aussicht habe, eine Pflichtverletzung der Fia ihm gegenüber nachzuweisen. Aber "er hat durchaus realistische Aussicht, im Prozess alle Bestandteile seiner Verschwörung zu unrechtmäßigen Mitteln zu beweisen. Die gleiche Analyse gilt für den Vorwurf der Anstiftung." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
17.11.2025
2 min.
Formel 1 auf Nummer sicher: Rundenlimit für Reifen in Katar
Beim Grand Prix in Katar gibt es nun eine Rundenlimit für die Reifen.
Am vorletzten Rennwochenende der Formel 1 darf jeder Reifen maximal 25 Runden gefahren werden. Das hat Auswirkungen auf den Grand Prix in Katar.
07.11.2025
4 min.
Zoff vor Präsidenten-Wahl: Ohne Gegner ein Fall fürs Gericht
Mohammed Ben Sulayems Gegendandidaten gaben vorher auf - sie waren chancenlos. (Archivbild)
Eine 28 Jahre alte Schweizerin will eine Wahl ohne Gegenkandidaten nicht hinnehmen. Sie zieht vor ein Pariser Gericht. Gegner: Der Automobil-Weltverband mit Präsident Ben Sulayem.
Jens Marx und Thomas Wolfer, dpa
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
Mehr Artikel