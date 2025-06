Kanada-Sieger Russell mit Formel-1-Bestzeit in Spielberg

Spielberg ist Red-Bull-Land. Die schnellste Runde im Auftakttraining dreht aber ein Mercedes.

Spielberg.

Knapp zwei Wochen nach seinem Formel-1-Sieg in Kanada hat George Russell die Bestzeit im Auftakttraining von Österreich hingelegt. Der Mercedes-Pilot aus England verwies in 1:05,542 Minuten auf dem Red-Bull-Ring Weltmeister Max Verstappen hauchdünn auf den zweiten Platz. Der Niederländer von Red Bull war auf seiner schnellsten Runde in Spielberg gerade einmal 0,065 Sekunden langsamer.