Kane erlöst Tuchels Engländer gegen Fußball-Zwerg Andorra

Lange Zeit hat England mit den Fußball-Amateuren aus Andorra viel mehr Mühe als gedacht. Dann grätscht der Kapitän den haushohen Favoriten kurz nach der Pause zum Sieg.

Barcelona. Harry Kane hat England und Trainer Thomas Tuchel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 vor einer Blamage bewahrt. Der Stürmer des FC Bayern München erzielte kurz nach der Pause in Barcelona gegen den Fußball-Zwerg Andorra beim knappen 1:0 (0:0) den einzigen Treffer.

Mit drei Siegen aus drei Partien bleiben die "Three Lions" auf Kurs Endrunde im kommenden Jahr beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM, der Zweite muss in die Playoffs.

Kane räumte ein, dass eine Steigerung nötig ist, auch wenn die Länderspiele im Juni am Ende einer langen Saison nie einfach seien. "Es ist kein Spiel, an das sich viele erinnern werden. Wir hatten gute Phasen, nehmen die drei Punkte mit und machen weiter", sagte der 31-Jährige beim Sender ITV.

Tuchel bleibt ungeschlagen

Die Tuchel-Elf besaß gegen den Weltranglisten-173. zwar deutlich mehr Ballbesitz, war klar überlegen, tat sich vor dem Tor jedoch enorm schwer. Bayerns Kane und Jude Bellingham von Real Madrid vergaben die besten Gelegenheiten in der ersten Hälfte. Die Gastgeber um Pau Babot vom deutschen Fünftligisten Hanauer SC schafften es immer wieder, die Angriffe des Star-Ensembles des Weltranglisten-Vierten zu stören.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel war lange Zeit mit seiner Mannschaft nicht zufrieden. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel war lange Zeit mit seiner Mannschaft nicht zufrieden. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Nach dem Seitenwechsel sorgte Kane mit seinem dritten Treffer im dritten Qualifikationsspiel für die Erlösung. Der Bayern-Angreifer scheiterte erst am starken Andorra-Torhüter Iker Álvarez. Das folgende Zuspiel von Chelseas Noni Madueke lenkte der Bundesliga-Profi unter die Latte (50. Minute). Das Tuchel-Team vergab im weiteren Verlauf mehrfach die Chance auf weitere Treffer. Durch den knappen Erfolg bleibt der deutsche Coach damit auch im dritten Match ungeschlagen und ohne Gegentor. (dpa)