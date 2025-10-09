Kane fehlt England im Länderspiel gegen Wales

Die Verletzung aus dem Frankfurt-Spiel macht dem Bayern-Torjäger noch zu schaffen. England-Trainer Thomas Tuchel muss im nächsten Länderspiel auf ihn verzichten.

London. Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane fehlt im Länderspiel gegen Wales am Donnerstag (20.45 Uhr). "Harry wird das nächste Spiel verpassen, er hat einen Schlag bekommen im letzten Spiel und es ist zu schmerzhaft, den Ball zu schießen und zu riskant für ihn", sagte Nationaltrainer Thomas Tuchel laut Berichten von englischen Medien. Am Mittwoch hatte der Torjäger des FC Bayern wegen der Probleme am Knöchel ein individuelles Programm absolviert.

Kane hatte beim 3:0 am Samstag in Frankfurt kurz vor Schluss einen Schlag auf den Knöchel bekommen, als er von Eintracht-Torwart Kaua Santos unsanft abgeräumt worden war. Nach dem Spiel hatte der Stürmer zunächst Entwarnung gegeben.

Da das Spiel gegen Wales kein WM-Qualifikationsspiel ist, wiegt der Ausfall für Tuchel nicht ganz so schwer. Am 14. Oktober geht es für England dann in Lettland wieder um Punkte für die WM-Teilnahme. "Wir geben ihm die Chance, dass es sich beruhigt und wir sind überzeugt davon, dass er für Lettland bereit sein wird", sagte Tuchel. (dpa)