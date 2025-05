Kane nach seiner ersten Meisterfeier: "Was für eine Nacht!"

Bayerns Stürmerstar Harry Kane darf sich erstmals über einen Vereinstitel freuen - und hat die erste Partynacht hinter sich. Nun richtet er den Blick nach vorn.

München. Bayerns Stürmerstar Harry Kane hat sich am Mittag nach den Feierlichkeiten seines ersten Titels leicht verschlafen bei den Fans gemeldet. "Was für eine Nacht! Was für eine Feier mit den Spielern und dem Staff", sagte der englische Angreifer in einem Instagram-Video zu der Party im Münchner Nobelrestaurant Käfer. "Ich bin sicher, jeder merkt es heute ein bisschen."

Der Fußball-Bundesligist hatte am Sonntag durch das 2:2 des Rivalen Bayer Leverkusen beim SC Freiburg vorzeitig die 34. Meisterschaft gewonnen. Für den 31-Jährigen ist es der erste Vereinstitel überhaupt. "Es fühlt sich toll an, einen Titel zu gewinnen, den ersten meiner Karriere", sagte Kane über die sehnlichst erwartete Premiere.

Kane freut sich auf Feier mit der Meisterschale

Die nächste und deutlich größere Party soll am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach steigen - dann auch mit der Meisterschale. "Ich kann es nicht erwarten, die nächsten Wochen zu genießen und am Samstag im Stadion vor den Fans zu feiern", sagte Kane mit einem Lächeln.

Beim ersten Vorgeschmack am Sonntagabend zeigte sich der Engländer durchaus als begeisterter Partygänger - und sang mit seinen Mannschaftskollegen unter anderem "We Are the Champions". Am Samstag im Stadion und schließlich am 18. Mai beim Empfang auf dem Rathausbalkon am Marienplatz kann Kane weitere Hits anstimmen.

(dpa)