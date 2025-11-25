Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kane offen für Verlängerung bei Bayern - Gespräche in 2026

Torjäger Harry Kane fühlt sich in München wohl.
Torjäger Harry Kane fühlt sich in München wohl. Bild: Sven Hoppe/dpa
Torjäger Harry Kane fühlt sich in München wohl.
Torjäger Harry Kane fühlt sich in München wohl. Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Kane offen für Verlängerung bei Bayern - Gespräche in 2026
Bayern-Star Harry Kane fühlt sich in München wohl und kann sich vorstellen, auch über seinen laufenden Vertrag hinaus an der Isar zu bleiben. Eilig hat er es nicht.

London.

Stürmerstar Harry Kane ist offen für eine Zukunft beim FC Bayern München, auch über seinen laufenden Vertrag hinaus. "Für mich gibt es im Moment keinen Grund, irgendwas zu ändern oder irgendwo anders mich umzuschauen", betonte Kane vor dem Champions-League-Topspiel beim FC Arsenal in London. "Ich habe noch 18 Monate Vertrag und wir werden mit Bayern dann reden, Anfang des nächsten Jahres, und schauen wir, ob wir zusammen verlängern."

Zuletzt hatte es Berichte über ein Interesse des FC Barcelona an Kane gegeben. Spekulationen zufolge hat der Torjäger eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr mit einer Höhe von 65 Millionen Euro.

"Vielleicht die beste Zeit meines Lebens"

Mit 14 Toren nach elf Spieltagen führt der englische Nationalspieler die Torschützenliste der Bundesliga mit Abstand an. "Ich spiele eine großartige Saison – vielleicht die beste meines Lebens", sagte Kane.

"Es macht mir unglaublich viel Spaß: die Erfahrungen, die wir gemeinsam sammeln, die europäischen Nächte, die Atmosphäre in den deutschen Stadien, andere Trainer und andere Spieler um mich herum. Das hat mich als Mensch, aber auch als Spieler extrem nach vorn gebracht", so der englische Nationalmannschaftskapitän.

Bayern sei derzeit eines der besten Teams in Europa, lobte Kane, der 2023 von Arsenals Erzrivalen Tottenham Hotspur an die Isar gewechselt war.

Extra-Motivation gegen Arsenal

Vor dem Wiedersehen mit den Gunners sei er "vielleicht im Unterbewusstsein" ein wenig mehr motiviert. "Natürlich war es damals mit Tottenham gegen Arsenal immer eines der größten Spiele der Saison", sagte Englands Rekord-Torjäger. "Aber hier geht es um Bayern München gegen Arsenal und nicht um mich." (dpa)

