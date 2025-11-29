Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kane und Upamecano: Bayern will Verträge verlängern

Über ihre Zukunft wird in München viel gesprochen: Dayot Upamecano (r) und Harry Kane (2.v.l.). (Archivbild)
Über ihre Zukunft wird in München viel gesprochen: Dayot Upamecano (r) und Harry Kane (2.v.l.). (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Kane und Upamecano: Bayern will Verträge verlängern
Bayern München will mit Harry Kane und Dayot Upamecano verlängern. Wie konkret sind die Pläne für die beiden Stars?

München.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat erneut seinen Wunsch bekräftigt, die Verträge von Harry Kane und Dayot Upamecano verlängern zu wollen. "Harry weiß genau, was er will und wir haben mit ihm was vor. Wir würden gerne weitermachen. Wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen, aber alles werden wir dann mit Harry im Grunde besprechen", sagte Eberl bei Sky vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli. 

Auch bei Upamecano bestehe die Absicht zur weiteren Zusammenarbeit. "Wir wollen es unbedingt. Ich glaube, das haben wir hinreichend kommuniziert. Ich glaube, er fühlt sich sehr, sehr wohl", sagte Eberl. Er hoffe auf eine baldige Einigung, "aber ich kann nicht sagen wann."

FC Barcelona liebäugelt offenbar mit Kane-Transfer

Während der Vertrag des 27 Jahre alten Innenverteidigers bereits im kommenden Sommer ausläuft, ist Kane vertraglich noch bis Sommer 2027 an die Münchner gebunden. Allerdings verfügt der 32 Jahre alte Stürmerstar Berichten zufolge über eine Ausstiegsklausel. Zuletzt war über ein Interesse des FC Barcelona am englischen Nationalstürmer berichtet worden.

Bei Upamecano gehe es um normale Vertragsthemen, aber weniger ums Geld, führte Eberl aus: "Weil egal, ob es bei uns ist, bei wo auch immer, er wird genug Geld verdienen." Entscheidend sei für den französischen Nationalspieler "der generelle Weg". (dpa)

