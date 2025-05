"Kane you believe it?": Presse feiert Meister-Stürmer

Harry Kane gewinnt seinen ersten Vereinstitel und wird von der Presse mit Lob überschüttet. Vor allem die englischen Medien huldigen ihren Nationalspieler.

München. Der FC Bayern holt sich zum 34. Mal die deutsche Meisterschaft. Torjäger Harry Kane feiert seinen ersten Vereinstitel überhaupt und wird von der internationalen Presse gefeiert.

England:

"BBC": "Trotz aller Tore und individuellen Auszeichnungen wurde Harry Kane schon lange dafür kritisiert, dass er nie einen Pokal gewonnen hat. Nach sechs verlorenen Endspielen hat sich die Beharrlichkeit des bescheidenen, aber unerbittlichen Torjägers ausgezahlt."

"The Sun": "Kane you believe it? Harry Kane gewinnt endlich seine erste Trophäe."

"Telegraph": "Das sollte all die Idioten zum Schweigen bringen, die behaupten, Harry Kane habe noch nie etwas gewonnen. Jahrelang hätte Harry Kane jeden seiner persönlichen Rekorde gegen eine erste große Trophäe eingetauscht, doch nun hat der Stürmer neben all den Meilensteinen auch die Siegermedaille in der Tasche, um seinen Platz unter den größten Spielern seiner Generation zu festigen."

"Daily Mail": "Der Titel rechtfertigt in gewisser Weise seinen 100-Millionen-Pfund-Wechsel von Tottenham im Sommer 2023, als er seinen geliebten Club nach 19 Jahren auf der Suche nach dem begehrten Meistertitel verließ. Obwohl Kane einer der produktivsten Stürmer der Neuzeit ist, musste er 15 Saisons - und 694 Spiele - auf diesen Moment warten."

Spanien:

"Marca": "Kanes Fluch endet: Kane gewinnt endlich den ersten Titel seiner Karriere."

"El Periódico": "Kanes Fluch endet: Kane gewinnt endlich den ersten Titel seiner Karriere. Nach sechs Endspielen und 458 Toren in seiner 14-jährigen Karriere hat der Engländer nun den Bundesliga-Titel in der Tasche."

Italien:

"Gazzetta dello Sport": "Bayern feiert auf der Couch. Für die Bayern ist es der 21. Titel in den letzten 29 Spielzeiten. Rekord für Thomas Müller: Mit 13 gewonnenen Meisterschaften. Für Kane hingegen ist es der erste Titel in seiner Karriere."

Frankreich:

"L'Équipe": "Mit dem Gewinn des deutschen Meistertitels durch den FC Bayern München kann Harry Kane die erste große Trophäe seiner Karriere in Empfang nehmen. Damit endet ein Fluch, der Harry Kane seit Beginn seiner Karriere verfolgt hatte."

"Le Parisien": "Bayern München wird Deutscher Meister, Harry Kane gewinnt den ersten Titel seiner Karriere. Nach dem 2:2-Unentschieden von Bayer Leverkusen in Freiburg ist Bayern München zum 34. Mal offizieller Deutscher Meister. Harry Kane nutzt die Gelegenheit, um mit 31 Jahren den ersten Titel seiner Karriere zu holen." (dpa)