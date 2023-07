Kantersieg zum WM-Auftakt: DFB-Frauen schenken Marokko ein halbes Dutzend ein

Gegen überforderte Marokkanerinnen hat die deutsche Nationalmannschaft der Frauen einen deutlichen WM-Auftaktsieg in Melbourne gefeiert. Deutschlands Nummer 11 traf doppelt.

Melbourne. WM-Einstand nach Maß für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen: Das Team von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihr erstes Gruppenspiel in Melbourne am Montag gegen Marokko deutlich mit 6:0 (2:0) gewonnen.

Alexandra Popp brachte die DFB-Frauen mit einem Doppelschlag (11./39.) in Halbzeit eins auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Wiederanpfiff traf Klara Bühl zum 3:0 gegen die beherzt spielenden, aber in weiten Teilen überforderten Marokkanerinnen. Nach einem Abseitstreffer der Marokkanerinnen brachte ein Eigentor durch Ait El Haj (54.) das 4:0 für die deutsche Nationalelf. Auch das 5:0 für Deutschland war ein Eigentor der Marokkanerinnen. Nach einem deutschen Eckball und Chaos im Strafraum der Nordafrikanerinnen faustete Torhüterin Khadija Errmichi den Ball unglücklich an den Kopf ihrer Mitspielerin Yas, der von dort aus in Richtung Tor und über die Linie ging, bevor Lea Schüller und Popp die Kugel mit Wucht endgültig ins Tor drückten. Kurz vor Schluss trafen dann die DFB-Frauen in Person von Lea Schüller (90.) noch einmal selbst zum 6:0-Endstand. Das 7:0 durch Schüller in der Nachspielzeit wurde wegen Abseitsposition zurückgenommen.

Bei der WM in Australien und Neuseeland trifft die deutsche Nationalelf der Frauen in der Vorrunde am Sonntag auf Kolumbien und am 3. August auf Südkorea. (dha)