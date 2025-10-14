Kap Verde im Freudentaumel: "Stolz so groß wie nie"

Der Inselstaat Kap Verde ist keine große afrikanische Fußballnation - doch die erste WM-Qualifikation ist nun perfekt. FIFA-Präsident Gianni Infantino schwärmt von einer großen Zukunft.

Praia. Gianni Infantino gratulierte WM-Debütant Kap Verde umgehend und wittert für den kleinen Inselstaat schon den ganz großen Ruhm. "Eure Arbeit zur Förderung des Fußballs in den letzten Jahren war unglaublich, und dies ist ein Moment, in dem eure Stars weltweit bekanntwerden und eine neue Generation von Fußballfans in ganz Kap Verde begeistern werden", schrieb der FIFA-Präsident nach der erstmaligen Qualifikation der Afrikaner.

Das Land mit 500.000 Einwohnern ist nach dem klaren 3:0 über Außenseiter Eswatini erstmals bei einer WM dabei. "Was für ein historischer Moment", sagte Infantino in einer Videobotschaft. Direkt nach Abpfiff stürmten die Fans auf den Rasen und machten das Estádio Nacional zu einem Wimmelbild, auf dem die Helden um die Torschützen Dailon Livramento, Willy Semedo und Stopira kaum noch von den glückseligen Anhängern zu unterscheiden waren.

"Geschichte wurde geschrieben"

"Die Stimmung im Land und in der Diaspora, wo Tausende Kapverder und Fans während der ersten Halbzeit des Spiels litten, ist unbeschreiblich", schreibt die Zeitung "A Nacao" (Die Nation) in einem Online-Kommentar. "Der Stolz der Kapverden ist so groß wie nie zuvor. Die Menschen weinen vor Glück. Ein hart erkämpfter Traum, aber erreicht."

Die Profis feiern den Coup von Praia. Bild: Cristiano Barbosa/AP/dpa Die Profis feiern den Coup von Praia. Bild: Cristiano Barbosa/AP/dpa

Gemessen an der Einwohnerzahl wird Kap Verde zum zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte werden - nach Island, das 2018 in Russland debütiert hatte. Drei WM-Vorrundenspiele in imposanten Arenen in Nordamerika sind im nächsten Sommer (11. Juni bis 19. Juli) mit dem Heimsieg gegen Eswatini garantiert.

"Geschichte wurde geschrieben!" jubelte die Zeitung "Espresso das Ilhas" (Insel-Express) und schrieb von "einem der aufregendsten Momente der kapverdischen Sportgeschichte". Geduld und technische Qualität hätten sich im Stadion bei großer Hitze und vor begeistertem Publikum schließlich durchgesetzt. (dpa)