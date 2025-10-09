Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kauczinski neuer Trainer des TSV 1860 München

Kauczinski ist neuer Trainer bei den Löwen. (Archivbild)
Fußball
Kauczinski neuer Trainer des TSV 1860 München
Die Münchner "Löwen" haben einen neuen Trainer. Ein gebürtiger Gelsenkirchener soll den Aufstiegskandidaten wieder in die Spur bringen. Weitere Personalien müssen noch geklärt werden.

München.

Markus Kauczinski soll die Münchner "Löwen" als neuer Trainer wieder auf Aufstiegskurs bringen. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, soll der 55-Jährige von kommenden Montag an die Mannschaft übernehmen. An seiner Seite werden Markus Brzenska und Nico Masetzky als Co-Trainer, Philipp Kunz als Athletiktrainer und René Vollath als Torwart-Trainer stehen. 

"Bei meinen bisherigen Stationen durfte ich die Arbeit in großen Traditionsvereinen bereits kennenlernen", sagte Kauczinski. "Ich freue mich nun sehr auf die Aufgabe beim TSV 1860 München. Wenn wir am Montag gemeinsam ins Training starten, gilt es, die Stärken der Mannschaft herauszuarbeiten und sie voller Selbstvertrauen und gut vorbereitet ins Heimspiel gegen den MSV Duisburg zu schicken". 

Karriere-Start beim FC Schalke 04

Der neue Löwen-Coach begann seine Trainerlaufbahn im Nachwuchs des FC Schalke 04. Mit dem Karlsruher SC wurde er 2012/13 Meister in der 3. Liga und scheiterte 2014/15 nur denkbar knapp am Bundesliga-Aufstieg. Weitere Stationen waren der FC Ingolstadt 04, der FC St. Pauli sowie zuletzt Dynamo Dresden. Mit dem SV Wehen Wiesbaden stieg er 2022/23 in der Relegation gegen Arminia Bielefeld in die 2. Liga auf. 

"Ich freue mich sehr, dass wir nach intensiver Abstimmung mit beiden Gesellschaftern einen neuen Cheftrainer präsentieren können, der von allen Beteiligten als die beste Personalie für den TSV 1860 München anerkannt wird", sagte Interims-Geschäftsführer Manfred Paula. 

Nach vier Niederlagen und einem Unentschieden in den vergangenen fünf Spielen muss Kauczinski die Krise beim Traditionsclub schnell beenden, wenn der Rückstand auf die Aufstiegsränge nicht zu groß werden soll. Aktuell belegen die Münchner nur Rang 13. Das Debüt steht für Kauczinski steht am 19. Oktober an - und es geht gleich gegen Spitzenreiter Duisburg. 

Interimstrainer zurück zur zweiten Mannschaft

Die Münchner hatten sich kürzlich von Coach Patrick Glöckner getrennt. Danach hatte übergangsweise Alper Kayabunar, Trainer der Bayernliga-Mannschaft des Vereins, den Posten übernommen. Nach einem 2:2 gegen Viktoria Köln verlor er am Sonntag mit 0:1 beim SV Wehen Wiesbaden. Seine Aushilfe war von vorneherein auf zwei Spiele festgelegt worden.

Wie Glöckner musste auch Geschäftsführer Christian Werner gehen. In der Geschäftsführung sollen die Aufgaben neu verteilt werden. Es soll ein kaufmännischer Geschäftsführer kommen. Zudem plant der Club die Verpflichtung eines Sportdirektors und eines technischen Direktors. (dpa)

