Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kehl verteidigt Nmecha - Keine Social-Media-Kontrolle

Kehl stellt klar: Der BVB kontrolliert nicht die Social-Media-Kanäle seiner Spieler.
Kehl stellt klar: Der BVB kontrolliert nicht die Social-Media-Kanäle seiner Spieler. Bild: Bernd Thissen/dpa
Nmecha spricht auch oft über seinen christlichen Glauben.
Nmecha spricht auch oft über seinen christlichen Glauben. Bild: Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa
Am Samstag siegte der BVB mit Nmecha (r) 2:0 in Mainz.
Am Samstag siegte der BVB mit Nmecha (r) 2:0 in Mainz. Bild: Torsten Silz/dpa
Kehl stellt klar: Der BVB kontrolliert nicht die Social-Media-Kanäle seiner Spieler.
Kehl stellt klar: Der BVB kontrolliert nicht die Social-Media-Kanäle seiner Spieler. Bild: Bernd Thissen/dpa
Nmecha spricht auch oft über seinen christlichen Glauben.
Nmecha spricht auch oft über seinen christlichen Glauben. Bild: Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa
Am Samstag siegte der BVB mit Nmecha (r) 2:0 in Mainz.
Am Samstag siegte der BVB mit Nmecha (r) 2:0 in Mainz. Bild: Torsten Silz/dpa
1. Bundesliga
Kehl verteidigt Nmecha - Keine Social-Media-Kontrolle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Felix Nmeachas Posting nach dem Tod von Charlie Kirk sind vieldiskutiert. Nun äußert sich Dortmunds Sportdirektor und stellt einiges klar.

Mainz.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat Nationalspieler Felix Nmecha nach dessen umstrittenen Postings zum tödlichen Angriff auf den Aktivisten Charlie Kirk in den USA verteidigt. Im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF stellte der 45 Jahre alte ehemalige Profi zudem klar, dass der BVB die Social-Media-Kanäle seiner Spieler nicht kontrolliere. 

"Das sind am Ende noch eigenständige Menschen, die noch eine freie Meinung haben", betonte Kehl: "Wir leben in einem demokratischen Land. Und trotzdem weiß auch jeder um die Verantwortung eines Clubs." Deswegen hätten sie die Angelegenheit mit Nmecha auch "klar besprochen". 

Kehl und Ricken führten Gespräch mit Nmecha

Der 24-Jährige, der öffentlich auch oft über seinen christlichen Glauben spricht, hatte sich bei Instagram nach dem Tod von Kirk gemeldet und diesen unter anderem betrauert. Kirk galt als eines der bekanntesten Gesichter der amerikanischen Rechten. Mit Podcasts und Auftritten erreichte er ein Millionenpublikum.

"Zunächst einmal ist es richtig, dass Felix kondoliert hat. Er hat aber auch proaktiv danach sofort gepostet, dass er ganz, ganz viele Positionen von Kirk definitiv nicht teilt, sondern nur der Familie sein Beileid ausgedrückt hat", sagte Kehl. 

Er und Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hätten mit Nmecha gesprochen. "Wir alle im Club haben das Gespräch geführt, weil es ein Thema ist, dass uns bewegt, dass auch die Fanschaft bewegt. Aber am Ende hat Felix natürlich auch seine persönliche Meinung an der einen oder anderen Stelle, die darf er ruhig haben."

In diesem Fall sei es nicht darum gegangen, die Interessen von Kirk noch einmal zu untermauern, sondern der Familie sein Beileid auszusprechen. Für sie sei Thema dann auch besprochen, erklärte Kehl zur Sicht von Borussia Dortmund. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"Ein wenig naiv": BVB hadert nach denkwürdigem Spektakel
Am Ende eines verrückten Abends waren die BVB-Spieler enttäuscht.
Acht Tore und ein bitteres Ende: Das 4:4 bei Juventus Turin fühlt sich für den BVB wie eine Niederlage an. Einen Rückschritt sieht der Sportdirektor dennoch nicht.
Thomas Eßer, dpa
28.09.2025
4 min.
BVB als erster Bayern-Jäger: "Im Moment sieht es gut aus"
Dortmunds Julian Brandt (l) rückte gegen den FSV Mainz 05 kurzfristig in die Startelf und glänzte dann mit zwei Vorlagen.
Borussia Dortmund schickt sich an, den FC Bayern im Meisterschaftskampf endlich wieder ernsthaft herauszufordern. Doch Trainer Kovac bleibt auch nach dem Sieg in Mainz bescheiden.
Christian Johner, dpa
01.10.2025
5 min.
Wie der Beton gehärtet wurde: Auf Sachsens heikelster Autobahn-Baustelle gehen die Arbeiten in die entscheidende Phase
Pause machen? Für Bauarbeiter ja, für die Maschinen nicht: Die neue Fahrbahn der A 4 Dresden-Chemnitz im Bereich der Anschlussstelle Wilsdruff bekommt derzeit den letzten Schliff.
Die A 4 bekommt bei Wilsdruff ein neues Gesicht. Mit ausgeklügelter Technik und schwerem Gerät kämpfen sich Arbeiter vorwärts – Tag für Tag, Nacht für Nacht. „Freie Presse“ sah ihnen über die Schulter.
Frank Hommel
02.10.2025
2 min.
Gastgewerbe schlägt nach Wiesn-Sperrung Verlängerung vor
Am Mittwoch blieb die Wiesn lange leer - der Gastgewerbeverband Dehoga bringt nun einen Extra-Tag ins Spiel.
Der Verband lobt die Reaktion der Stadt und glaubt nicht, dass nun Gäste fernbleiben - und hat zugleich noch einen Vorschlag.
02.10.2025
4 min.
Israels Marine fängt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte ab
Israels Kriegsmarine hat die Gaza-Flottille gestoppt, bevor sie mit ihren Hilfsgütern den umkämpften Gazastreifen erreichen konnte.
Mehr als 40 Boote waren auf dem Weg zum Gazastreifen. Greta Thunberg und weitere Aktivisten wollten Hilfsgüter dorthin bringen. Doch Israel stoppt die Flotte im Mittelmeer und spricht von Provokation.
18:00 Uhr
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel