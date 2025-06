Kein Finale: Woltemade nach Debüt vorzeitig zur U21-Auswahl

Julian Nagelsmann bescheinigt Stuttgarts Youngster eine ordentliche Leistung im ersten Länderspiel. Der Bundestrainer hält sich nach dem verpassten Finale trotzdem an eine Vereinbarung.

München. Stuttgarts Youngster Nick Woltemade wird nach dem verpassten Einzug der Fußball-Nationalmannschaft in das Finale der Nations League vorzeitig zur deutschen U21-Auswahl reisen. Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Länderspiel-Debüt des 23-Jährigen beim 1:2 im Halbfinale gegen Portugal am Mittwochabend in München an. Woltemade stand in der Startelf und spielte 60 Minuten.

"Wir werden ihn wahrscheinlich zur U21 geben", sagte Nagelsmann. Das habe er vorab mit U21-Trainer Antonio Di Salvo "generell so vereinbart, wenn wir nicht ins Finale kommen", berichtete Nagelsmann. "Ich will mich auch an die Vereinbarung halten, damit sie ein gutes Turnier spielen können."

Die U21-Junioren bereiten sich aktuell auf ihre EM-Endrunde vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei vor. Woltemade soll als Stammkraft und Leistungsträger das Team von Du Salvo zum angestrebten Titelgewinn führen. Die Nationalmannschaft spielt am Sonntag in Stuttgart gegen Spanien oder Frankreich nur noch um Platz drei in der Nations League.

"Er hat die 60 Minuten gut genutzt"

Bei seinem Länderspiel-Debüt hatte Woltemade gegen Portugals Abwehr als zentraler Angreifer einen schweren Stand. In der 19. Minute hatte der Stuttgarter Pokalsieger allerdings das 1:0 auf dem Fuß. Torwart Diogo Costa hielt seinen Schuss jedoch. "Für das erste Spiel war es in Ordnung", sagte Nagelsmann zu Woltemades Leistung.

"Ich will das gar nicht zu viel bewerten. Es prasseln so viele Dinge auf einen jungen Spieler ein", bemerkte der Bundestrainer: "Da erwartet man keine Wunderdinge. Er hat die ersten 60 Minuten als A-Nationalspieler gut genutzt. Dann wird sicherlich noch das eine oder andere A-Länderspiel dazukommen." (dpa)