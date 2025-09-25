Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Kein Signal": Technik-Ärger bei Basel-Trainer

Haderte in Freiburg mit der Technik: Basels Trainer Ludovic Magnin.
Haderte in Freiburg mit der Technik: Basels Trainer Ludovic Magnin. Bild: Tom Weller/dpa
Haderte in Freiburg mit der Technik: Basels Trainer Ludovic Magnin.
Haderte in Freiburg mit der Technik: Basels Trainer Ludovic Magnin. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
"Kein Signal": Technik-Ärger bei Basel-Trainer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kein Empfang auf Basels Bank? Trainer Ludovic Magnin ist nach der Niederlage in Freiburg angefressen. SC-Coach Julian Schuster entschuldigt sich. Der Club prüft die Angelegenheit und bezieht Stellung.

Freiburg.

Ludovic Magnin haderte nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft, sondern auch mit der Technik. "Ich hatte keine Verbindung auf der Bank. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Wir konnten die Bilder nicht sehen", sagte der Trainer des FC Basel nach der 1:2 (0:1)-Niederlage in der Europa League beim SC Freiburg. Später fügte er noch hinzu: "Wir sind in 2025, gehen in ein top modernes Stadion - und der Gegner hat kein Signal."

Es ist längst üblich, dass sich Trainer und Betreuer während einer Partie im Profifußball bestimmte Szenen noch einmal auf der Bank anschauen. In Freiburg konnten die Gäste aus der Schweiz auf ihren Bildschirmen am Mittwoch aber wohl nichts sehen. Unabhängig davon sei seine Mannschaft an diesem Abend auch "nicht gut genug" gewesen, räumte Ex-Bundesliga-Profi Magnin ein.

Schuster entschuldigt sich - SC bezieht Stellung

"Wenn das uns mal auswärts passiert, ärgere ich mich sehr darüber. Sollte das so sein, entschuldige ich mich an dieser Stelle", sagte Freiburgs Coach Julian Schuster angesprochen auf Magnins Technik-Ärger. "Das hat auch etwas mit Fairplay zu tun." Man werde das "auf jeden Fall überprüfen", kündigte er an.

Die Überprüfung habe ergeben, dass die gesamte Infrastruktur sowie die Netzwerktechnik an den Bänken während des gesamten Spieltags voll funktionsfähig gewesen seien, erklärte der Sport-Club am Donnerstag. Es habe zu keiner Zeit einen technischen Ausfall oder eine Störung gegeben. Womöglich lag demnach ein Problem mit dem Equipment der Gäste vor.

Von seinem eigenen Trainerteam habe er keine Hinweise bekommen, dass es womöglich kein Signal empfangen habe, hatte Schuster zuvor zudem erklärt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
24.09.2025
3 min.
Sieg gegen Basel: Freiburger Europapokal-Start nach Maß
Traf zum 1:0 für Freiburg: Mittelfeldspieler Patrick Osterhage (M.).
Kein Spektakel, aber drei Punkte. Der SC Freiburg gewinnt das Derby gegen den FC Basel. Zwei Mittelfeldspieler sorgen bei der erfolgreichen Premiere von Trainer Julian Schuster für die Tore.
Christoph Lother, dpa
23.09.2025
2 min.
"Absolute Schlüsselfigur": Freiburgs Warnung vor Shaqiri
Freiburgs Julian Schuster feiert am Mittwoch seine Europapokal-Premiere als Cheftrainer. (Archivbild)
Der SC Freiburg empfängt den FC Basel. Die Blicke der Badener gehen besonders auf einen früheren Bayern-Profi. Trainer Schuster feiert eine Premiere. Den Gästen unterläuft eine Ticket-Panne.
Mehr Artikel