Kein Skisprung-Weltcup in der Vogtland-Arena: Darum wurde Klingenthal aus dem Kalender gestrichen

Planmäßig kommen die weltbesten Ski-Adler in der Olympiasaison 2025/26 nicht nach Sachsen. „Freie Presse“ erklärt, warum dennoch Hoffnung besteht, dass die Fans Andi Wellinger und Co. erleben dürfen.

Der nordische WM-Winter 2024/25 ist Geschichte. Einen Skisprung-Weltcup gab es wie geplant diesmal in der Vogtland-Arena nicht. Denn Mitte Dezember war Titisee-Neustadt, das sich jedes Jahr mit Klingenthal abwechselt, turnusmäßig an der Reihe. Doch auch in der kommenden olympischen Saison fliegen die weltbesten Schanzenspezialisten nicht auf der...