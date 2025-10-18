Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • "Kein Vermissertyp": Müller fehlt deutscher Clásico nicht

Thomas Müller spiet jetzt in der MLS für die Vancouver Whitecaps. (Archivbild)
Thomas Müller spiet jetzt in der MLS für die Vancouver Whitecaps. (Archivbild)
1. Bundesliga
"Kein Vermissertyp": Müller fehlt deutscher Clásico nicht
Der frühere Bayern-Star Thomas Müller drückt seinem Ex-Club beim Bundesliga-Gipfel gegen den BVB die Daumen. Seine neue sportliche Heimat hat er längst gefunden.

München.

Thomas Müller lässt sich den Bundesliga-Gipfel am Abend (18.30 Uhr/Sky) zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund nicht entgehen. Aber traurig, dass er beim deutschen Clásico als Spieler nicht mehr auf dem Rasen mitmischen kann, ist der ehemalige Bayern-Star nicht. "Ich bin kein Vermissertyp", sagte der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler der Münchner "Abendzeitung". 

Müller drückt seinen Bayern die Daumen

"Ich hatte in der Vergangenheit viele solcher Spiele für den FC Bayern. Jetzt habe ich mich für etwas anderes entschieden beziehungsweise mich nicht mehr für den Klassiker qualifiziert", sagte der 36-Jährige. Die Karriere bei Bayern sei Vergangenheit. "Wenn ich zurückschaue, war es wunderschön. Die Gegenwart sind jetzt die Vancouver Whitecaps", sagte Müller weiter. Er werde sich das Spiel natürlich anschauen und den Bayern die Daumen drücken. 

In Vancouver hat sich Müller bestens eingelebt. Sechs Treffer in sechs MLS-Spielen hat er schon erzielt. Mit den Whitecaps liegt Müller einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde mit 63 Zählern im Westen auf Rang eins. (dpa)

