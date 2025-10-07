Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Keine personalisierten Tickets beim Niedersachsen-Derby

Beim Derby zwischen Braunschweig und Hannover soll es keine personalisierten Tickets geben.
Beim Derby zwischen Braunschweig und Hannover soll es keine personalisierten Tickets geben. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Die Polizei hofft auf ein friedliches Derby zwischen Braunschweig und Hannover.
Die Polizei hofft auf ein friedliches Derby zwischen Braunschweig und Hannover. Bild: Axel Heimken/dpa
Beim Derby zwischen Braunschweig und Hannover soll es keine personalisierten Tickets geben.
Beim Derby zwischen Braunschweig und Hannover soll es keine personalisierten Tickets geben. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Die Polizei hofft auf ein friedliches Derby zwischen Braunschweig und Hannover.
Die Polizei hofft auf ein friedliches Derby zwischen Braunschweig und Hannover. Bild: Axel Heimken/dpa
2. Bundesliga
Keine personalisierten Tickets beim Niedersachsen-Derby
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der vergangenen Saison durften nur wenige Gästefans bei den Derbys ins Stadion. Nun hat sich Eintracht Braunschweig mit der Polizei auf Maßnahmen geeinigt.

Braunschweig.

Das Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 soll in einem nahezu voll besetzten Eintracht-Stadion stattfinden. Zudem wird es anders als zunächst angedacht auch keine personalisierten Gästefantickets geben.

Weil die Eintracht ihr Sicherheitskonzept für das brisante Zweitliga-Duell am 26. Oktober deutlich nachgebessert habe, sei ein Verzicht auf diese zuvor in Erwägung gezogene Maßnahme möglich, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Braunschweig.

"Ich gehe davon aus, dass die vom Verein angekündigten Maßnahmen so umgesetzt werden und appelliere an alle Fans, sich friedlich zu verhalten, um ein gelungenes Derbyerlebnis zu ermöglichen", wird Einsatzleiter Uwe Lange in der Mitteilung zitiert.

Braunschweig hatte die Polizei-Forderung nach streng personalisierten Tickets abgelehnt aufgrund eines organisatorisch herausfordernden Einlassprozesses und offenen Fragen hinsichtlich des Datenschutzes. In den vergangenen Wochen habe der Club das eigene Sicherheitskonzept in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Partnern nochmals nachgeschärft, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Die Eintracht will die Zahl der qualifizierten Ordner vor dem Gästebereich deutlich erhöhen, so dass in diesem Bereich weniger Polizisten zum Einsatz kommen müssen. Zudem soll durch ein spezielles neues Netzsystem um den Gästefanbereich das Abfeuern von Pyrotechnik in Richtung Spielfeld und benachbarter Blöcke erheblich erschwert werden.

In der Vergangenheit war es bei Spielen zwischen den beiden niedersächsischen Rivalen immer wieder zu Ausschreitungen und vor allem dem Abbrennen von Pyrotechnik gekommen. In der vergangenen Saison war bei beiden Spielen daher die Zahl der erlaubten Gästefans drastisch reduziert worden.

Seitens der Polizei seien für die Partie keine Verkaufseinschränkungen geplant, hieß es auf dpa-Anfrage. Der DFB sieht bei Risikospielen ein reduziertes Gästefankontingent vor, so dass die Arena an der Hamburger Straße nicht ganz ausverkauft sein wird. 

Polizei mahnt Fans

Allerdings machte die Polizei deutlich, dass sie sich für die Zukunft weitere Maßnahmen vorbehalte, sollte es erneut zu Vorfällen kommen. "Sollte es trotz dieser verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu Ausschreitungen im Stadion kommen, werden in Zukunft weitergehende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dieses kann dann über das personalisierte Ticketing bis hin zum Ausschluss von Gästefans reichen", heißt es in der Mitteilung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Münster siegt mit Spielfreude gegen Braunschweig
Kampf um jeden Ball im Duell Münster gegen Braunschweig.
Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigt Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig viel Spielfreude und Torgefahr. Braunschweig verliert erneut.
03.10.2025
2 min.
Tor nach 30 Sekunden: Paderborn ist jetzt Tabellenführer
Tor nach 30 Sekunden: Paderborns Filip Bilbija trifft in Braunschweig.
Vier Siege in Serie: Die Erfolgsserie des SC Paderborn hält an. In Braunschweig gelangen dem neuen Spitzenreiter ein besonders früher und ein sehr später Treffer.
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
Mehr Artikel