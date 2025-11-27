Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Keine Platzkommission und die Frage nach Ausweichplätzen: So ist das Prozedere für Spielabsagen in der Fußball-Regional- und Oberliga

Wenn der Winter kommt, ist Fußballspielen oft unmöglich. Im Bild: Das Stadion des VFC Plauen vor einer Spielabsage gegen Magdeburg II aus dem Dezember Jahr 2023.
Wenn der Winter kommt, ist Fußballspielen oft unmöglich. Im Bild: Das Stadion des VFC Plauen vor einer Spielabsage gegen Magdeburg II aus dem Dezember Jahr 2023. Bild: Karsten Repert
Wenn der Winter kommt, ist Fußballspielen oft unmöglich. Im Bild: Das Stadion des VFC Plauen vor einer Spielabsage gegen Magdeburg II aus dem Dezember Jahr 2023.
Wenn der Winter kommt, ist Fußballspielen oft unmöglich. Im Bild: Das Stadion des VFC Plauen vor einer Spielabsage gegen Magdeburg II aus dem Dezember Jahr 2023. Bild: Karsten Repert
Fußball
Keine Platzkommission und die Frage nach Ausweichplätzen: So ist das Prozedere für Spielabsagen in der Fußball-Regional- und Oberliga
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Winter hält Einzug – und damit auch das Thema „Bespielbarkeit von Plätzen“. Schon am vergangenem Wochenende gab es Streit und es wurden Fragen aufgeworfen. „Freie Presse“ liefert die Antworten.

Spielen oder nicht – das ist hier die Frage. Sobald die Temperaturen den Gefrierpunkt erreichen und der erste Schnee fällt, kommt es zu Einschränkungen im Fußball-Spielbetrieb. Am vergangenem Wochenende war es im Bereich des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) soweit, der für die Durchführung der hiesigen Regional- sowie Oberliga...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
5 min.
VfB Empor: Ein neuer Torwart, Werbebanden und ein Fandemo-Aufruf – was bei der Niederlage gegen Zwickau aufgefallen ist
Maik Ebersbach zeigte bei seinem Debüt im Trikot des VfB Empor Glauchau eine gute Leistung.
Der Fußball-Oberligist aus Glauchau hat am Samstag gegen den Regionalligisten FSV mit 1:2 verloren. Auf und abseits des Platzes gab es einiges zu beobachten.
Torsten Ewers
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
15:31 Uhr
2 min.
Acht Personen aus Lawine gerettet - darunter fünf Deutsche
Die Lawine ging abseits der gesicherten Pisten ab. (Archivbild)
In einem beliebten Skigebiet reißt eine Lawine Wintersportler mit. Wie die Rettung von acht Menschen ablief – und warum auch deutsche Soldaten dabei mithalfen.
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
22.11.2025
3 min.
Scharfe Schiri-Kritik vom VfB Empor in der Fußball-Oberliga: „Hat bewusst die Gesundheit aller Akteure aufs Spiel gesetzt“
Lucien Hertel, hier am Ball im Pokalspiel gegen den FSV Zwickau, brachte Glauchau in Heiligenstadt mit 1:0 in Führung.
Das Ergebnis hat für die Glauchauer nach dem 2:2 gegen den 1. SC Heiligenstadt kaum eine Rolle gespielt. Die Westsachsen hatten zwei Verletzte zu beklagen.
Torsten Ewers
Mehr Artikel