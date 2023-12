Keine Probleme: Ex-Weltmeister Cross bei Darts-WM weiter

Der frühere Darts-Champion Cross hat beim WM-Auftakt keine Probleme. Für den amtierenden Weltmeister steht der nächste Gegner fest.

London. Rob Cross ist erwartungsgemäß mit einem klaren Sieg in die Darts-WM gestartet. Der 33 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen Voltage besiegte Thibault Tricole klar mit 3:0 und profitierte dabei auch von der großen Doppelschwäche des Franzosen.

Cross startete selbst schwach, steigerte sich dann aber im Lauf der Partie und war nach dem Gewinn des zweiten Satzes nicht mehr zu stoppen.

Im Gegensatz zu James Wade (England) und Peter Wright (Schottland) ist der gelernte Elektriker damit auch nach der dreitägigen Weihnachtspause noch im Turnier vertreten. Cross gewann 2018 überraschend die Weltmeisterschaft und besiegte damals im Finale die Darts-Legende Phil Taylor in dessen letztem Spiel als Profi.

Zuvor hatte sich in London der Lette Madars Razma mit 3:1 gegen Mike de Decker aus Belgien durchgesetzt. De Decker war in Runde eins Bezwinger des Deutschen Dragutin Horvat. Für Razma geht es in Runde drei, die nach den Feiertagen ab 27. Dezember beginnt, gegen den englischen Titelverteidiger Michael Smith. (dpa)