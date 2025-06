Keine Rückkehr nach Leverkusen: Kossounou bleibt bei Bergamo

Nach dem Double-Gewinn mit Leverkusen wechselte Odilon Kossounou auf Leihbasis zu Atalanta Bergamo nach Italien. Dort bleibt er nun - die Werkself kassiert Berichten zufolge eine Menge Geld.

Leverkusen.

Abwehrspieler Odilon Kossounou kehrt nicht zum Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zurück. Stattdessen bleibt der Nationalspieler der Elfenbeinküste beim italienischen Club Atalanta Bergamo, an den er bereits in der Vorsaison ausgeliehen war. Der Champions-League-Starter zog die Kaufoption, die Medienberichten zufolge 25 Millionen Euro betragen soll. In Leverkusen hatte der Verteidiger noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026.