Keine Schützenhilfe für Klopp: Haaland lässt Man City jubeln

Kurz vor dem Start in die K.-o.-Phase der Champions League hat Erling Haaland seine Torflaute beendet. Man City ist damit im Titelrennen wieder voll dabei.

Manchester. Für den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp ist die erhoffte Schützenhilfe von Stadtrivale FC Everton im Titelrennen der englischen Premier League ausgeblieben.

70 Minuten hielt das Bollwerk der Toffees im Spiel bei Titelverteidiger Manchester City, dann schlug Torjäger Erling Haaland zu. Der Norweger erzielte beim 2:0 (0:0) beide Treffer (71. und 85.) und beendete damit seine persönliche Durststrecke. Seit dem 25. November hatte der Torschützenkönig kein Tor mehr in der Liga erzielt.

Durch den Sieg setzte sich die Elf von Trainer Pep Guardiola mit 52 Punkten vorerst an die Spitze, Liverpool (51) konnte am Nachmittag im Heimspiel gegen den FC Burnley aber noch nachziehen. Für City war es zudem eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale am Dienstag beim FC Kopenhagen. (dpa)