Keine Stimmung in Wembley - Tuchel kritisiert englische Fans

3:0 gewonnen - und das berühmteste Fußball-Stadion der Welt schweigt weitestgehend. Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel missfällt das.

London. Thomas Tuchel hat die fehlende Unterstützung der englischen Fans beim 3:0 gegen Wales im Londoner Wembley-Stadion beklagt. "Im Stadion herrschte Stille – wir haben von den Fans keine Energie zurückbekommen. Und ich finde, die Spieler haben viel geliefert, um mehr von den Tribünen zu bekommen", kritisierte Englands Fußball-Nationaltrainer beim TV-Sender ITV nach dem Testspiel-Erfolg gegen den Nachbarn.

Er erwarte mehr von Wembley, bejahte Tuchel eine entsprechende Nachfrage des Reporters. "Was kannst du mehr tun, als drei Tore in 20 Minuten zu schießen? Und wie wir weitermachen, die Art, wie wir Wales attackieren. Wir haben sie nicht aus ihrer eigenen Hälfte entkommen lassen, Ball nach Ball nach Ball gewonnen", führte Tuchel aus. "Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans aus Wales hört, ist das ein bisschen traurig, denn ich finde, die Mannschaft hätte heute große Unterstützung verdient gehabt."

Die einzigen Stimmungsmacher in Wembley: Wales' Fans feiern trotz 0:3. Bild: John Walton/PA Wire/dpa Die einzigen Stimmungsmacher in Wembley: Wales' Fans feiern trotz 0:3. Bild: John Walton/PA Wire/dpa

Tuchel ist "ein wenig enttäuscht"

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kam das Thema erneut auf. Er sei "ein wenig enttäuscht gewesen", bekräftigte der frühere Trainer des FC Bayern und von Borussia Dortmund. Als Vergleich zog der 52-Jährige die Unterstützung der englischen Fans beim vorherigen 5:0-Sieg in Serbien heran, diese sei "absolut fantastisch" gewesen.

"Ich liebe englischen Fußball und englische Fußballfans und die Unterstützung, die sie geben - aber ich denke, dass die Atmosphäre heute nicht mit unserer Leistung auf dem Platz zusammengepasst hat." Für Tuchel war es das siebte Spiel als Coach der Three Lions.

"Warum ist das Dach noch auf dem Stadion?"

"Warum ist das Dach noch auf dem Stadion?", habe er sich angesichts der starken Leistung in der Anfangsphase gefragt. "Was ist los?" Eine große Sache wolle er aus der fehlenden Stimmung aber nicht machen. "Wir werden wieder alles tun, um ansteckend zu sein. Es gibt kein Problem."

Morgan Rogers (3. Minute), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) hatten schon vor der Pause alles klargemacht für Tuchels Elf. Für die Engländer war es der dritte Sieg ohne Gegentor nacheinander. Dabei hatte Bayern-Torjäger Harry Kane nicht mal gespielt. Der Kapitän, der zuletzt über Probleme am Knöchel klagte, wurde geschont und verfolgte die Partie von der Bank. (dpa)