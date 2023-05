Keine Versteckspiele des Chemnitzer FC

Chemnitz.

Auch wenn es für den Chemnitzer FC in den verbleibenden drei Spielen der Fußball-Regionalliga Nordost sportlich um nichts mehr geht, steckt in der nächsten Heimbegegnung eine Menge Brisanz. Denn das Team von Cheftrainer Christian Tiffert empfängt am Freitag den 1. FC Lok Leipzig (Anpfiff 19 Uhr, Stadion an der Gellertstraße). Beide Teams sehen sich in dieser Saison noch einmal, denn sie stehen sich im Sachsenpokal-Finale am 3. Juni in Leipzig gegenüber. "Für mich spielt dieser Fakt keine Rolle. Es wird jetzt keine Versteckspiele geben. Beide Teams kennen sich ohnehin. Jetzt geht es erst einmal darum, dieses Punktspiel zu gewinnen", sagte Tiffert.