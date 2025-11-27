Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Keiner war jünger: Bayerns Karl mit Königsklassen-Bestmarke

Bayern-Teenager Lennart Karl traf bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal.
Bayern-Teenager Lennart Karl traf bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bayern-Teenager Lennart Karl traf bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal.
Bayern-Teenager Lennart Karl traf bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal. Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Keiner war jünger: Bayerns Karl mit Königsklassen-Bestmarke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Münchner Fußball-Teenager Lennart Karl sorgt weiter für Furore. Mit seinem Treffer in London stellt er einen Champions-League-Rekord auf.

London/München.

Bayern Münchens Super-Teenager Lennart Karl hat bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal eine Bestmarke in der Champions League aufgestellt. Er ist mit 17 Jahren und 277 Tagen der jüngste Spieler in der Fußball-Königsklasse, der bei seinen ersten zwei Startelfeinsätzen jeweils ein Tor erzielte. Das meldete der Datendienstleiter Opta.

Karl hatte am Mittwoch bei der ersten Pflichtspielniederlage der Münchner zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Er stand ebenso wie beim 4:0 gegen Club Brügge im Oktober in der Anfangsformation; beide Mal erzielte er ein Tor. 

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
"Schäme mich": Guardiola entschuldigt sich bei Kameramann
Gegen Leverkusen gefordert: Pep Guardiola.
Am Wochenende verliert Pep Guardiola die Beherrschung. Vor dem Auftritt in der Champions League erklärt sich der Startrainer nun.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
10:42 Uhr
2 min.
Nach Viererpack: Mbappé stützt Real-Trainer Xabi Alonso
Kylian Mbappé (r) und Vinicius Junior von Real Madrid feiern den Champions-League-Sieg in Piräus.
In der Champions League ist Real Madrid wieder auf Kurs. In der spanischen Liga steht man auf Platz eins. Trotzdem ist die Unruhe groß. Topstar Mbappé hat sich jetzt zu Trainer Xabi Alonso geäußert.
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
Mehr Artikel