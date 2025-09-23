Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kevin Großkreutz verliert Trainerjob bei Sechstligist

Hatte seine aktive Karriere längst beendet: Kevin Großkreutz (links), hier beim Kleinfeld-Hallenturnier "Beckenbauer Cup" in München im März 2025
Hatte seine aktive Karriere längst beendet: Kevin Großkreutz (links), hier beim Kleinfeld-Hallenturnier "Beckenbauer Cup" in München im März 2025 Bild: Harry Langer/dpa
Hatte seine aktive Karriere längst beendet: Kevin Großkreutz (links), hier beim Kleinfeld-Hallenturnier "Beckenbauer Cup" in München im März 2025
Hatte seine aktive Karriere längst beendet: Kevin Großkreutz (links), hier beim Kleinfeld-Hallenturnier "Beckenbauer Cup" in München im März 2025 Bild: Harry Langer/dpa
Fußball
Kevin Großkreutz verliert Trainerjob bei Sechstligist
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach nur zwei Punkten aus den ersten sieben Saisonspielen haben Kevin Großkreutz und der SV Wacker Obercastrop die Zusammenarbeit beendet. Der Weltmeister von 2014 war dort Teil eines Trainerduos.

Castrop-Rauxel.

Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz hat seinen ersten Trainerjob beim westfälischen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop nach nur sieben Spielen der neuen Saison verloren. Der 37-Jährige war bei dem Verbandsligisten Teil eines Trainerduos. Nach der fünften Niederlage im siebten Spiel wurde der Rückstand des Tabellenletzten größer.

"Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen", teilte der Verein mit. "Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm."

Weltmeister ohne Einsatz

Großkreutz hat 176 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund und zehn für den VfB Stuttgart bestritten. Mit Dortmund wurde er Pokalsieger und zweimal Meister. Er gehörte 2014 zur deutschen Nationalmannschaft, die in Brasilien Weltmeister wurde, kam in den sieben WM-Spielen allerdings nicht zum Einsatz.

2021 beendete er seine Profikarriere. In Obercastrop war Großkreutz seit Juli 2023 zunächst als Spieler aktiv, ab Oktober 2024 zusätzlich als Co-Trainer und seit Mai 2025 schließlich als Teil des Trainerduos. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
2 min.
Kehrt Kevin Großkreutz zurück zum BVB?
Bald Stadionsprecher in Dortmund?
Norbert Dickel denkt über das Ende seiner Karriere als Stadionsprecher in Dortmund nach. Ein Ex-Weltmeister will ans BVB-Mikrofon.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
02.09.2025
2 min.
Stiller über Kroos-Vergleiche: "Toni war auf anderem Level"
Angelo Stiller möchte sich nicht mit Toni Kroos vergleichen.
Angelo Stiller erinnert in seiner Spielweise teilweise an den in seiner Karriere so erfolgreichen Toni Kroos. Er erkennt Parallelen, vergleichen möchte er sich mit dem Weltmeister von 2014 aber nicht.
Mehr Artikel