Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kevin Trapp in Paris nur Nummer zwei

Kevin Trapp soll beim FC Paris nur Reservetorwart werden (Archivbild).
Kevin Trapp soll beim FC Paris nur Reservetorwart werden (Archivbild). Bild: Torsten Silz/dpa
Kevin Trapp soll beim FC Paris nur Reservetorwart werden (Archivbild).
Kevin Trapp soll beim FC Paris nur Reservetorwart werden (Archivbild). Bild: Torsten Silz/dpa
Fußball
Kevin Trapp in Paris nur Nummer zwei
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem ehemaligen Frankfurter Kevin Trapp droht in Paris die Bank. Der Coach setzt auf einen anderen Torwart.

Paris.

Ein drohender Platz auf der Ersatzbank war neben persönlichen Gründen mit ausschlaggebend für Kevin Trapps Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Paris FC. Doch genau das wird den früheren Fußball-Nationaltorwart bei seinem neuen Club wohl ereilen. Der 35-Jährige ist beim Aufsteiger in die französische Ligue 1 als Nummer 2 eingeplant. "Die Dinge sind klar, ich habe mich ihm gegenüber sehr deutlich ausgedrückt", sagte Trainer Stéphane Gilli vor Medienvertretern auf einer Pressekonferenz. 

Gilli setzt demnach auf den jungen Schlussmann Obed Nkambadio (22), der schon seit der Jugend für den aufstrebenden Verein aus Frankreichs Hauptstadt spielt. Trapp und der 38 Jahre alte, dritte Keeper Rémy Riou sollen Nkambadio begleiten und unterstützen. "Im Falle von Problemen oder Formschwächen ist es sehr gut, jemanden zu haben, der seine Erfahrung einbringen kann", sagte Gilli. 

Persönliche Gründe für den Wechsel nach Paris 

Auch in Frankfurt sollte sich Trapp hinter Kaua Santos nach dessen Genesung einsortieren. Dem jungen Brasilianer gehört am Main die Zukunft. Dass sich der frühere Nationalspieler dennoch für die Stadt der Liebe entschied, hatte auch persönliche Gründe. Der 35-Jährige, der neben fünf weiteren Sprachen auch sehr gut Französisch spricht, besitzt dort seit seiner Zeit bei Paris St. Germain eine Wohnung. Seine Verlobte lebt ebenfalls in Paris. Am Samstag (17.00 Uhr) steht für Trapp nun beim Traditionsclub Olympique Marseille der erste Auftritt mit seinem neuen Team an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
19.08.2025
3 min.
Eintracht-Kapitän Trapp wechselt nach Paris
Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt.
Kevin Trapp geht zurück in seine Wahlheimat Paris. Beim Aufsteiger FC soll er eine wichtige Rolle einnehmen. Wird Eintracht Frankfurt nun noch einmal auf dem Transfermarkt tätig?
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
13.08.2025
2 min.
Bericht: Eintracht-Kapitän Trapp vor Rückkehr nach Paris
Kevin Trapp könnte sich dem FC Paris anschließen.
Kehrt Kevin Trapp Frankfurt den Rücken? Gespräche mit einem Club aus der französischen Hauptstadt sollen weit fortgeschritten sein. Es ist aber nicht PSG.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel