  • Kieler Ex-Kapitän Holtby wechselt in die Niederlande

Hat einen neuen Verein gefunden: der Ex-Kieler Lewis Holtby. Bild: Tom Weller/dpa
Hat einen neuen Verein gefunden: der Ex-Kieler Lewis Holtby. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
Kieler Ex-Kapitän Holtby wechselt in die Niederlande
Zum Ende der vergangenen Saison verabschiedete sich Lewis Holtby von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel. Jetzt steht fest, wo er künftig spielt.

Breda.

Ex-Nationalspieler Lewis Holtby setzt seine Fußball-Karriere in den Niederlanden fort. Der ehemalige Kapitän des Bundesliga-Absteigers Holstein Kiel schloss sich dem Erstligisten NAC Breda an, wie sein neuer Club mitteilte. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte zum Ende der vergangenen Saison die Kieler verlassen und war seitdem vereinslos. Er erhielt in Breda einen Zweijahresvertrag.

Holtby spielte in der Bundesliga und der 2. Bundesliga unter anderem für Schalke 04, den VfL Bochum, Mainz 05 und den Hamburger SV. Auch hatte er mehrere Stationen in England. 2021 kam er zu Holstein Kiel. Drei Jahre später stieg er mit dem Club in die Bundesliga auf. Nach einem Jahr ging es im vergangenen Mai wieder runter in die 2. Liga. (dpa)

