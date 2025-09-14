Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kimmich fordert: Gegen kleine Gegner souveräner werden

Joshua Kimmich glaubt an die deutsche Auswahl.
Joshua Kimmich glaubt an die deutsche Auswahl. Bild: Marius Becker/dpa
Joshua Kimmich glaubt an die deutsche Auswahl.
Joshua Kimmich glaubt an die deutsche Auswahl. Bild: Marius Becker/dpa
Fußball
Kimmich fordert: Gegen kleine Gegner souveräner werden
Die deutschen Fußballer tun sich auf dem Weg zur WM 2026 schwer. Kapitän Joshua Kimmich hat einen Plan, wie es besser laufen soll.

Berlin.

Kapitän Joshua Kimmich hat vor der heißen Phase der WM-Qualifikation keine Zweifel an der Leistungsfähigkeit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die Qualität reiche, um mit den besten Teams zu konkurrieren. "Momentan ist eher unser Problem das, dass wir gegen die kleinen Mannschaften Probleme haben. Und diese Probleme müssen wir abstellen, damit wir da souveräner werden", sagte der 30-Jährige im Interview von "Blickpunkt Sport" im Bayerischen Rundfunk.

"Jetzt muss erst mal das Ziel sein, dass wir uns überhaupt für das Turnier qualifizieren", sagte der langjährige Profi des FC Bayern. Wenn man sich auch gegen vermeintlich kleinere Gegner besser behaupten könne und diese Steigerung gelinge, "dann habe ich keine Bedenken, dass man in 90 Minuten oder 120 Minuten die besten Teams der Welt und in Europa dann auch schlagen kann", sagte er. 

Auch der nächste Gegner ist unangenehm

Die DFB-Auswahl hatte sich zuletzt beim 0:2 in der Slowakei blamiert und auch beim 3:1-Sieg gegen Nordirland länger Probleme gehabt. Nun geht es am 10. Oktober in Sinsheim gegen Außenseiter Luxemburg, der die Slowaken beim knappen 0:1 gerade erst bis zum Schluss ärgerte. In der anstehenden Begegnung ist die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut hoher Favorit.

Nur der Gruppensieger löst das direkte Ticket für die WM-Endrunde im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Verpasst Deutschland den Spitzenrang, bleibt nur der Umweg über die Playoff-Runde mit zwei K.o.-Spielen im März. (dpa)

