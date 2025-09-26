Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kimmich nicht in Startformation: "Hat zwei Tage gefehlt"

Der Bayern-Coach erklärt, warum Kimmich nicht in der Startformation steht.
Der Bayern-Coach erklärt, warum Kimmich nicht in der Startformation steht.
1. Bundesliga
Kimmich nicht in Startformation: "Hat zwei Tage gefehlt"
Joshua Kimmich sitzt auch im Heimspiel gegen Werder Bremen erstmal nur auf der Ersatzbank. Trainer Vincent Kompany erklärt warum und nennt gleich zwei Gründe.

München.

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich steht zum zweiten Mal nacheinander nicht in der Startformation des FC Bayern. Im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen gab Trainer Vincent Kompany Sommer-Neuzugang Tom Bischof den Vorzug und erklärte beim Bezahlsender Sky: "Er hat zwei Tage gefehlt diese Woche." 

Kimmich vor 300. Bundesliga-Einsatz für Bayern

Kimmich sei leicht krank gewesen, nun aber wieder fit. "Und das ist auch gut so", sagte der Belgier. In den nächsten Monaten werde Kimmich so viel gefragt sein, daher sei es nun vielleicht der letzte Moment, ihn rauszunehmen, erklärte Kompany. 

Kimmich, der gegen Bremen vor seinem 300. Einsatz für die Bayern steht in der Bundesliga, hatte auch zuletzt beim 4:1 auswärts gegen die TSG 1899 Hoffenheim nicht in der Anfangsformation gestanden. (dpa)

