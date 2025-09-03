Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum

Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation. Bild: Federico Gambarini/dpa
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation. Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.

Bratislava (dpa) - 

Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava gegen die Slowakei das insgesamt 1028. Länderspiel. In der Statistik stehen 591 Siege, 214 Unentschieden und 222 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2304:1211.

WM-Qualifikation: In der Qualifikation für WM-Endrunden weist die DFB-Auswahl eine herausragende Bilanz auf. Von 104 Partien wurden 83 gewonnen und nur drei verloren. Die letzte Niederlage war das 1:2 gegen Nordmazedonien am 31. März 2021 in Duisburg. Auswärts ist das DFB-Team in der WM-Quali sogar ungeschlagen. 

Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann ist es das 24. Länderspiel als DFB-Chefcoach. Der 38-Jährige kommt auf zwölf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt wurden beim Finalturnier der Nations League beide Partien gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) verloren. Davor gab es unter Nagelsmann acht Partien ohne Niederlage. 

Joshua Kimmich (r) bei seinem Länderspiel-Debüt gegen die Slowakei 2016 in Augsburg.
Joshua Kimmich (r) bei seinem Länderspiel-Debüt gegen die Slowakei 2016 in Augsburg. Bild: picture alliance / dpa
Joshua Kimmich (r) bei seinem Länderspiel-Debüt gegen die Slowakei 2016 in Augsburg.
Joshua Kimmich (r) bei seinem Länderspiel-Debüt gegen die Slowakei 2016 in Augsburg. Bild: picture alliance / dpa

Slowakei: Das letzte Länderspiel zwischen dem DFB-Team und der Slowakei liegt über neun Jahre zurück. Beim 3:0 im Achtelfinale der Europameisterschaft 2016 in Frankreich stand der heutige Kapitän Joshua Kimmich in der Startelf. Der Münchner hatte unmittelbar vor dem Turnier beim 1:3 im Testspiel in Augsburg gegen die Slowaken debütiert. In Qualifikationsspielen für ein großes Turnier gab es bislang zwei deutsche Siege gegen die Auswahl der Slowakei.

Debütanten: Julian Nagelsmann hat in seiner knapp zweijährigen Amtszeit als Bundestrainer bislang 18 Debütanten eingesetzt. Drei könnten zum Start in die WM-Qualifikation dazukommen. Im aktuellen DFB-Kader sind Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg, der Frankfurter Verteidiger Nnamdi Collins und Angreifer Paul Nebel vom FSV Mainz 05 noch ohne Länderspieleinsatz. 

Kader: Kapitän Joshua Kimmich ist mit 101 Länderspielen der erfahrenste Akteur im Aufgebot für den Start in die WM-Qualifikation. Dahinter folgen Antonio Rüdiger (79 Einsätze) und Leon Goretzka (61). Torjäger Niclas Füllkrug steht vor seinem 25. Länderspiel für Deutschland. 

Torschützen: Bayern-Profi Serge Gnabry ist mit 22 Toren der erfolgreichste Schütze im DFB-Kader. Dahinter folgt sein Vereinskollege Leon Goretzka (15). Eine zweistellige Trefferzahl kann ansonsten nur noch Niclas Füllkrug mit 14 Toren vorweisen. Von den 20 Feldspielern ist die Hälfte noch ohne Torerfolg. 

Niclas Füllkrug steht vor seinem 25. Länderspiel.
Niclas Füllkrug steht vor seinem 25. Länderspiel. Bild: Federico Gambarini/dpa
Niclas Füllkrug steht vor seinem 25. Länderspiel.
Niclas Füllkrug steht vor seinem 25. Länderspiel. Bild: Federico Gambarini/dpa

Schiedsrichter: Der Niederländer Serdar Gözübüyük wird die Partie im slowakischen Nationalstadion leiten. Für den 39-Jährigen ist es das erste Länderspiel mit Beteiligung der deutschen Nationalelf. Einige DFB-Akteure wie Serge Gnabry, Nadiem Amiri oder Waldemar Anton kennen ihn aber von der U21-EM 2017. Gözübüyük war damals Spielleiter beim 3:0 gegen Dänemark. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
12:58 Uhr
4 min.
Kopf und Korsett: Kimmichs spezielle WM-Rolle
Joshua Kimmich geht mit großen Ambitionen in die WM-Saison.
Ist es die letzte WM-Chance für Joshua Kimmich? Der DFB-Kapitän startet mit Ehrgeiz und Konzentration in die Qualifikation. Der Bundestrainer baut um den Münchner ein noch geheimes Turnier-Konzept.
Arne Richter, dpa
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
27.08.2025
4 min.
Nagelsmanns klare WM-Signale: Drei Neulinge und kein Sané
Julian Nagelsmann bei der Verkündung des DFB-Kaders. (Archivbild)
Julian Nagelsmann hat gleich mit seinem ersten Saison-Kader eine WM-Botschaft. Ein Neulings-Trio darf hoffen, ein Promi-Duo fehlt. Wer 2026 nach Amerika will, muss sich auf Topniveau beweisen.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel