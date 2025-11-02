Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Klares Rolfes-Urteil: Bayern nicht mehr Bayers Kragenweite

Kaspar Hjulmand verliert in München erstmals mit Leverkusen in der Bundesliga.
Kaspar Hjulmand verliert in München erstmals mit Leverkusen in der Bundesliga. Bild: Tom Weller/dpa
Kaspar Hjulmand verliert in München erstmals mit Leverkusen in der Bundesliga.
Kaspar Hjulmand verliert in München erstmals mit Leverkusen in der Bundesliga. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Klares Rolfes-Urteil: Bayern nicht mehr Bayers Kragenweite
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei diesem Leverkusener Topspiel-Auftritt erinnerte in München nichts mehr an die großen Alonso-Jahre. Kein Mut, kein Spirit, keine Zweikampfhärte. Die neue Mannschaft ist erst im Aufbau.

München.

Nach dem chancenlosen Auftritt beim Topspiel in München war die Mängelliste von Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes lang. "Wir müssen mit mehr Mut spielen, mit mehr Courage. Der Spirit hat insgesamt gefehlt", kritisierte der 43-Jährige nach dem 0:3 (0:3) gegen den FC Bayern. Im Topspiel der Fußball-Bundesliga war bei Bayer gar nichts top. 

Nach zuvor 37 ungeschlagenen Auswärtspartien seit Mai 2023 endete diese nationale Rekordserie auf krasse Weise. Rolfes war in den Erfolgsjahren mit Meistercoach Xabi Alonso auf der Bayer-Bank anderes gewohnt, gerade auch gegen die Bayern. Aber die Erwartungen sind nach dem großen Umbruch im vergangenen Sommer und dem Verlust vieler Topspieler längst andere.

"Es ist nicht die Mannschaft der letzten Jahre"

"Wir bauen eine neue Mannschaft auf. Es ist nicht die Mannschaft der letzten zwei Jahre, die da auf ihrem Höhepunkt angekommen war", erklärte Rolfes. Sein klares Urteil lautete: "Die Top 8 in Europa ist nicht unsere Kragenweite." 

Selbst gegen die Münchner Rotations-Elf ohne einige Offensivstars wie Harry Kane fehlte bei Bayer jeglicher Mumm. "Wir müssen uns schon ankreiden, dass wir in den Zweikämpfen nicht da waren", sagte Kapitän Robert Andrich. Bei den Toren habe man die Bayern zudem eingeladen. "Wir können viel mitnehmen aus dem Spiel, wenn auch mehr negativ als positiv", sagte der Nationalspieler.

Fehlende Zweikampfhärte: Auch Bayer-Kapitän Robert Andrich (l) rannte den Bayern-Spielern nur hilflos hinterher.
Fehlende Zweikampfhärte: Auch Bayer-Kapitän Robert Andrich (l) rannte den Bayern-Spielern nur hilflos hinterher. Bild: Tom Weller/dpa
Fehlende Zweikampfhärte: Auch Bayer-Kapitän Robert Andrich (l) rannte den Bayern-Spielern nur hilflos hinterher.
Fehlende Zweikampfhärte: Auch Bayer-Kapitän Robert Andrich (l) rannte den Bayern-Spielern nur hilflos hinterher. Bild: Tom Weller/dpa

Unter Neu-Coach Kaspar Hjulmand hatte der Werksclub in den sechs Spielen zuvor 16 der 18 möglichen Punkte geholt. Nun gab es die erste Niederlage in der Liga. Und der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern beträgt schon nach dem 9. Spieltag 10 Punkte. 13 waren es am Ende der vergangenen Saison, als Bayer immerhin noch Zweiter hinder dem Meister aus München wurde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
02.11.2025
6 min.
Übermächtige Bayern im "Rock ’n’ Roll"-Feeling nach Paris
Vincent Kompany meldete sich mitten in der PSG-Vorbereitung mit einer Video-Botschaft bei den Mitgliedern.
Der FC Bayern sonnt sich auf seiner Mitgliederversammlung im aktuellen Siegesrausch. Beim 3:0 gegen Leverkusen gelingt Coach Kompany ein Rotations-Coup vor der bislang größten Saison-Prüfung.
Klaus Bergmann und Christian Kunz, dpa
13:27 Uhr
5 min.
Die Super-Bayern in Paris: Ein "Kracher" mit Vorgeschichte
Ausgeruht und bereit für das große Spiel: Harry Kane beim Bayern-Training.
Wann haben die Bayern zuletzt verloren? Und gegen wen? Das Wiedersehen mit Königsklassen-Champion PSG wird zum ultimativen Gradmesser für die Kompany-Truppe. Und es weckt Schock-Erinnerungen.
Klaus Bergmann und Magdalena Henkel, dpa
Mehr Artikel