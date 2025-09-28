Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kleindienst schließt verfrühtes Comeback aus

Tim Kleindienst arbeitet am Comeback. (Archivbild)
Tim Kleindienst arbeitet am Comeback. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
Tim Kleindienst arbeitet am Comeback. (Archivbild)
Tim Kleindienst arbeitet am Comeback. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
1. Bundesliga
Kleindienst schließt verfrühtes Comeback aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kapitän wird bei Borussia Mönchengladbach schmerzlich vermisst. Die Rückkehr wird noch ein wenig dauern, aber ein großes Ziel steht schon fest.

Mönchengladbach.

Der nach einer Knieoperation noch verletzte Tim Kleindienst wird trotz der Krise bei Borussia Mönchengladbach kein verfrühtes Comeback geben. "Das sollte man professionell angehen und nicht von der sportlichen Situation der Mannschaft abhängig machen. Da gibt es keinen Schnellschuss. Das könnte ja auch kontraproduktiv sein", sagte Gladbachs Kapitän am Sonntag beim TV-Sender Welt. 

Der 30-Jährige, der zurzeit auf dem Platz schmerzlich vermisst wird, hat mit leichtem Balltraining wieder begonnen. Eine Rückkehr wird wohl im November erwartet. "Mir geht es gut. Ich mache Fortschritte. Aber man weiß nie, ob nach einer Operation auch eine Reaktion kommt", sagte er.

Niederlage erstmal sacken lassen

Kleindienst hat die "schmerzhafte" 4:6-Niederlage nach 0:6-Rückstand am Samstagabend im Borussia-Park miterlebt. Bei der Mannschaft war er danach nicht. "Ich saß auf der Tribüne und musste das erstmal sacken lassen, was da passiert ist", erklärte der Mittelstürmer, der trotz des letzten Tabellenplatzes nicht vom Abstiegskampf redet. 

"Natürlich steigen wir nicht ab. Wir haben gerade fünf Spieltage. Wir haben den Auftakt verkackt. Aber wir haben vergangenes Jahr gezeigt, dass wir eine solide Saison spielen können", sagte der Torjäger. Allerdings dürfe man die Lage auch nicht unterschätzen. "Wir müssen jetzt dahinkommen, dass alle verstehen wie gefährlich die Situation werden kann", sagte Kleindienst.

WM als großes Ziel

Neben dem Comeback und dem Weg aus der Krise mit Borussia hat der Nationalspieler noch ein großes Event im nächsten Sommer im Blick. "Natürlich ist die WM mein Ziel. Aber ich habe noch wenig Anspruch auf einen Platz in der Nationalmannschaft. Am Ende habe ich aber erst sechs Länderspiele. Da kann ich nicht sagen, ich bin Stürmer Nummer eins", sagte Kleindienst. Und wenn die Leistung im Verein nicht stimme, sei er auch nicht für den Nationaltrainer interessant. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
19.09.2025
2 min.
Meniskusriss: Hack fehlt Gladbach wochenlang
Robin Hack fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen. (Archivbild)
Hiobsbotschaft für Borussia Mönchengladbach: Der Bundesligist muss mehrere Wochen auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Sogar eine OP ist nötig.
15.09.2025
3 min.
Seoane leitet Training - Aber Gesprächsmarathon über Zukunft
Wie geht es weiter mit Trainer Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach?
Nach dem 0:4 gegen Bremen leitet Gerardo Seoane das Training bei Borussia Mönchengladbach. Ob er bleibt, ist aber noch unklar. Die Krisengespräche dauerten am Montag an.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel