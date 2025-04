Kleines Eishockey-Wunder wird wahr: Dresdner Eislöwen steigen nach Krimi bei den Ravensburg Towerstars in die DEL auf

Die Elbestädter setzen sich im Finale mit 2:1 nach Verlängerung durch und schreiben als erstes Dresdner Team im Eishockey-Oberaus Geschichte. In der DEL-Historie taucht auch der Name Chemnitz auf.

Die Dresdner Eislöwen haben das kleine Eishockey-Wunder vollbracht: Die Sachsen setzten sich am Dienstagabend im siebenten und entscheidenden Playoff-Finalspiel bei den Ravensburg Towerstars mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) durch und krönten sich zum Meister in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Bruno Riedl hatte die Gäste aus Elbflorenz in der 22....