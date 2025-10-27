Klinsmann als Tschechien-Coach? - Verbandschef zurückhaltend

Auf Transferseiten im Internet wird der Ex-Bundestrainer als neuer tschechischer Nationalcoach gehandelt. Was der Verband dazu sagt.

Prag. Angesichts der Gerüchte über ein mögliches Engagement von Jürgen Klinsmann als tschechischer Fußball-Nationaltrainer hat sich Verbandschef David Trunda zurückhaltend gezeigt. "In diesem Moment halte ich es mit Rücksicht auf die einzelnen Kandidaten nicht für richtig, laufende oder vorgebliche Verhandlungen über den neuen Trainer der tschechischen Nationalmannschaft zu kommentieren", sagte Trunda dem Portal Sport.cz.

Zuvor war auf Transferseiten im Internet der Name des früheren Bundestrainers als Nachfolger von Ivan Hasek gehandelt worden. "Das wäre zweifellos eine große Sache", meinte dazu die Zeitung "MF Dnes" aus Prag in ihrer Onlineausgabe. Klinsmann war zuletzt von 2023 bis 2024 Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft gewesen. Als möglicher Kandidat wird in tschechischen Medien auch der frühere türkische Fußball-Nationaltrainer Fatih Terim genannt.

Niederlage gegen Färöer

Hasek musste seinen Posten als tschechischer Nationaltrainer Mitte Oktober nach der blamablen Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer räumen. Die Inselgruppe im Nordatlantik hatte überraschend mit 2:1 gegen den Favoriten gewonnen. Damit hat Tschechien als Zweiter in Gruppe L wohl nur noch die Chance, über die Playoffs die WM-Teilnahme zu erreichen. Vorübergehend führt nun Haseks bisheriger Assistent Jaroslav Köstl die Mannschaft. (dpa)