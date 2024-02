Klopp-Nachfolger: Nagelsmann offenbar auf Liverpool-Liste

Liverpool. Bei der Suche nach einem Nachfolger für Jürgen Klopp hat der FC Liverpool offenbar auch Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Liste.

Wunschkandidat soll bei den Reds aber Leverkusen-Coach Xabi Alonso sein, der früher selbst an der Anfield Road gespielt hat. Das berichtet die englische Zeitung "Telegraph". Auch Ruben Amorim von Sporting Lissabon soll zum engeren Kreis gehören.

Klopp hört in Liverpool nach fast neun Jahren im Sommer auf. Durch den Abschied von Thomas Tuchel in München zum Saisonende gibt es einen weiteren Konkurrenten im Ringen um den Spanier Alonso, der zudem auch einen laufenden Vertrag in Leverkusen hat. Nagelsmanns Kontrakt beim Deutschen Fußball-Bund läuft dagegen zunächst nur bis zum Ende der Heim-Europameisterschaft. (dpa)